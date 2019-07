استودیوی آی‌او اینتراکتیو (IO Interactive) به تازگی و طی مستندی با نام The Fall and Rise of Hitman به این نکته اشاره کرد که علاوه بر انتشار محتویات جدید برای بازی Hitman 2، تصمیم دارد تا نسخه‌ی سوم این سری محبوب را نیز توسعه دهد. بر همین اساس ممکن است نسخه‌ی سوم بار دیگر به […]

استودیوی آی‌او اینتراکتیو (IO Interactive) به تازگی و طی مستندی با نام The Fall and Rise of Hitman به این نکته اشاره کرد که علاوه بر انتشار محتویات جدید برای بازی Hitman 2، تصمیم دارد تا نسخه‌ی سوم این سری محبوب را نیز توسعه دهد. بر همین اساس ممکن است نسخه‌ی سوم بار دیگر به صورت اپیزودی ساخته و عرضه شود.

Hitman 2 سال گذشته به بازار عرضه شد و تجربه‌ی متفاوتی را به بازی‌بازان این سری ارائه داد. در این نسخه شاهد مناطق متفاوت نسبت به نسخه‌ی اول و همچنین ماموریت‌ها و چالش‌های جدیدی بودیم. تیم سازنده پس از انتشار بازی Hitman 2 همچنان به پشتیبانی از این بازی ادامه داده و هنوز هم سعی دارند تا محتویات بیشتری برای آن منتشر کنند.

به تازگی استودیوی آی‌او اینتراکتیو در مستند The Fall and Rise of Hitman از تصمیم خود برای ساخت نسخه‌ی سوم سری Hitman خبر داد و آقای هاکان آبراک (Hakan Abrak)، مدیر عامل این استودیو نیز اشاره کرد که ممکن است Hitman 3 به صورت اپیزودی عرضه شود.

اما شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید تیمی دیگر از این استودیو نیز توسعه‌ی یک پروژه‌ی مخفی را به عهده دارند. هنوز مشخص نیست این پروژه‌ی مخفی چیست اما به گفته‌ی استودیوی آی او انتراکتیو، یک آی‌پی کاملا جدید خواهد بود.

