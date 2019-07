بیش از یک سال از زمانی که اولین تریلر گیم‌پلی بازی The Last of Us 2 را مشاهده کردیم‌، می‌گذرد و این روزها نیز شایعات بسیاری پیرامون تاریخ عرضه‌ی این بازی محبوب و مورد انتظار منتشر می‌شود. حال به تازگی تروی بیکر، یکی از ستارگان این سری در رابطه با بازی The Last of Us […]

بیش از یک سال از زمانی که اولین تریلر گیم‌پلی بازی The Last of Us 2 را مشاهده کردیم‌، می‌گذرد و این روزها نیز شایعات بسیاری پیرامون تاریخ عرضه‌ی این بازی محبوب و مورد انتظار منتشر می‌شود. حال به تازگی تروی بیکر، یکی از ستارگان این سری در رابطه با بازی The Last of Us 2 جزئیات جدیدی را ارائه داد و گفت این عنوان، جاه طلبانه‌ترین بازی خواهد بود که استودیوی ناتی‌داگ (Naughty Dog) تا به حال ساخته است.

در جریان رویداد کامیک‌کان شهر منچستر، تروی بیکر یکی از ستارگان The Last of Us که همگی وی را با بازی در نقش جوئل می‌شناسیم، طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت Push Square، در رابطه با اینکه تجربه‌ی بازی The Last of Us 2 چگونه خواهد بود، پاسخ داد:

من می‌توانم به شما این را بگویم، The Last of Us 2 جاه طلبانه‌ترین بازی خواهد بود که استودیوی نات‌داگ تا به حال ساخته و این بازی بزرگ‌تر از آن چیزی است که من تصور آن را می‌کردم.

هنگامی که از وی در ارتباط با تاریخ انتشار بازی The Last of Us 2 سوال شد پاسخ داد که اطلاعی از تاریخ انتشار بازی ندارد و گفت:

من فکر می‌کنم آن‌ها بسیار هوشمندانه عمل کرد‌‌ه‌اند که نگذاشتند ما تاریخ انتشار بازی را بدانیم. زیرا ما نمی‌توانیم اشتباه کنیم و حرف‌های احمقانه‌ای بزنیم. ما یک بار دچار چنین اشتباهی شدیم و آن‌ها نمی‌خواهند که ما دوباره این اشتباه را تکرار کنیم. من می‌توانم همین قدر به شما بگویم که هنوز برروی این پروژه مشغول کار هستیم. بنابراین چون هنوز بازی در دست ساخت قرار دارد، در این مورد نظری ندارم. تا زمانی که عرضه نشود، همه فکر‌ می‌کنند که این بازی ناقص است و حتی زمانی که بازی عرضه شود نیز با خود می‌گویند «ما یک بازی ناقص را عرضه کردیم» و این همان روند توسعه‌ی یک بازی است.

همچنین Nolan North، ستاره‌ی مجموعه‌ی Uncharted که در این مصاحبه نیز حضور داشت در رابطه با تاریخ انتشار بازی گفت که « ناتی‌داگ این بازی را منتشر نخواهد کرد تا زمانی که بداند کاملا‌ آماده‌ی عرضه است».

نکته‌ای که از صحبت‌های تروی بیکر می‌توان دریافت این است که وی اشاره می‌کند بازی The Last of Us 2 از نظر وسعت بسیار بزرگ‌تر زا نسخه‌ی اول خواهد بود. بناراین اگر صحبت‌های وی صحت داشته باشد، مشخص می‌شود که چرا ساخت بازی The Last of Us 2 زمان طولانی را به خود اختصاص داده است. در هر صورت احتمالا در آینده اطلاعات و جزئیات بیشتری از این موضوع در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: gamefa