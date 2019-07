حدود 15 ماه از آخرین آپدیت رسمی عنوان موردانتظار The Last of Us: Part 2 می‌گذرد و از آن زمان هیچگونه تریلر یا تاریخ عرضه‌ای برای بازی به اشتراک گذاشته نشده است. حال به گزارش پردیس‌گیم، طی گفت‌و‌گویی در رویداد کامیک‌کان شهر منچستر، صداپیشه‌ی محبوب و مشهور صنعت گیم "تروی بیکر" کمی درباره‌ی The Last of Us: Part 2 و اینکه چه انتظاراتی می‌توانیم از آن داشته باشیم، صحبت کرد.

این بازیگر که به جای کارکتر جول در مجموعه ایفای نقش می‌کند از به اشتراک گذاشتن جزئیات زیاد از بازی دوری کرد اما اشاره داشت که حتی او نیز از چگونگی به نتیجه رسیدن پروژه شگفت‌زده شده است. تروی بیکر در این مورد می‌گوید:"بدون هیچ شکی، The Last of Us: Part 2 جاه‌طلبانه‌ترین عنوانی می‌باشد که ناتی‌داگ تاکنون خلق کرده است. این بازی بسیار بزرگتر از چیزی است که من حتی فکرش را می‌کردم."

البته، همه‌ی ما می‌خواهیم بدانیم که چه زمانی قادر خواهیم بود تا The Last of Us: Part 2 را تجربه کنیم، بنابراین طی این گفت‌وگو از بیکر در مورد تاریخ انتشار بازی و اشاره‌ی خانم اشلی جانسون (بازیگر نقش الی) به آن سوال پرسیده شد. برای کسانی که نمی‌دانند، اشلی جانسن طی یک برنامه‌ اشاره کرد که جدیدترین پروژه‌ی ناتی‌داگ در ماه فبریه عرضه خواهد شد. تروی بیکر در این مورد به شوخی گفت:"مردم به صورت تحریف‌شده حرف او را برداشت کردند. من مطمئنم که او یک تماس از سمت سونی با مفهوم "خفه شو!" دریافت کرد و احتمالا او گفته که "بچه‌ها، این فقط یه شوخی بود."

او با گفتن اینکه تاریخ انتشار بازی را نمی‌داند، ادامه داد:"من فکر می‌کنم که آن‌ها احتمالا هوشمندانه عمل کردند که به ما تاریخ انتشار را نگفنتد، بخاطر اینکه ما نمی‌توانیم سهوا خطا کنیم و چیز احمقانه‌ای بگوییم. آخرین باری که چیزی را اعلام کردیم، مرتکب اشتباه بزرگی شدیم و آن‌ها نمی‌خواهند که دوباره این کار را انجام بدهند. از آنجا که بازی هنوز در دست توسعه است، واقعا نمی‌دانم که چه زمانی عرضه می‌شود. همه احساس می‌کنند که بازی ناقص است تا زمانی که عرضه می‌شود و هنگامی که عرضه می‌شود، آن‌ها با خود می‌گویند که ما یک بازی ناقص را منتشر کردیم و این یکی از موارد عجیب و غریب در ساخت یک بازی ویدئویی است."

ستاره‌ی فرنچایز Uncharted یعنی "نولان نورث" که به جای کارکتر نیتن دریک ایفای نقش می‌کند نیز در این مصاحبه حضور داشت. او در مورد تاریخ انتشار The Last of Us Part 2 گفت:"آن‌ها بازی را تا زمانی که آماده نشود، عرضه نخواهند کرد."

با توجه به گفته‌های تروی بیکر درمورد بزرگ و وسیع بودن بازی، می‌توان متوجه شویم که چرا ناتی‌داگ درمورد اعلام تاریخ عرضه‌ی The Last of Us Part 2 سکوت کرده است. به این‌ها انتظار بسیار بالای طرفداران را نیز اضافه کنید تا متوجه مسئولیت سنگین این استودیو شوید. در پایان، دیدگاه شما در این مورد چیست؟

منبع متن: pardisgame