شخصیت Qhira به بازی Heroes of the Storm اضافه خواهد شد

استودیوی بلیزارد اینترتینمنت (Blizzard Entertainment) امروز در خبر خوبی اعلام کرد که در آینده‌ای نزدیک شخصیت جدیدی به بازی Heroes of the Storm اضافه خواهد شد. جهت آشنایی بیشتر بازی‌بازان، تصاویری از این شخصیت در دسترس قرار گرفته است که در ادامه می‌توانید شاهد آن‌ها باشید.

Heroes of the Storm از سری بازی‌های جذابی است که در سال ۲۰۱۵ برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شد و از آن زمان تاکنون عده‌ی زیادی را به خود جذب کرد. در این بازی شما باید از بین شخصیت‌های مختلف یکی را انتخاب کرده و به رقابت‌های مهیج و آنلاین بپردازید. یکی از دلایل محبوبیت بازی را می‌توان اضافه شدن قهرمانان بیشتر برای آن دانست. سال گذشته نیز شاهد انتشار کاراکتری به نام Orphea بودیم که مورد استقبال طرفداران هم واقع شد. اگر شما هم از دوست‌داران عناوین به این سبک هستید، Heroes of the Storm را از دست ندهید.

حال قرار است شخصیت دیگری به نام Qhira به این بازی اضافه شود. او از آخرین بازماندگان منطقه‌ی Iresia است و با مهارت‌های خود می‌تواند انتخاب مناسبی برای بازی‌بازان باشد. مهارت‌های این کاراکتر Carnage، Blood Rage، Revolving Sweep , Grappling Hook هستند. Qhira از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ (۶ آگوست ۲۰۱۹ میلادی) در دسترس قرار خواهد گرفت. در پایان می‌توانید تصاویر این کاراکتر را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa