سری Deus Ex، از عناوین نسبتا قدیمی صنعت بازی‌های ویدئویی محسوب می‌گردد. اولین نسخه‌ی این سری در سال ۲۰۰۰ و سپس دنباله‌ی آن در سال ۲۰۰۳ با پسوند Invisible War منتشر گردید. در سال ۲۰۱۱، بازی Deus Ex: Human Revolution منتشر شد و توانست مورد استقبال طرفداران و منتقدین قرار بگیرد. دنباله‌ی این بازی در […]

سری Deus Ex، از عناوین نسبتا قدیمی صنعت بازی‌های ویدئویی محسوب می‌گردد. اولین نسخه‌ی این سری در سال ۲۰۰۰ و سپس دنباله‌ی آن در سال ۲۰۰۳ با پسوند Invisible War منتشر گردید. در سال ۲۰۱۱، بازی Deus Ex: Human Revolution منتشر شد و توانست مورد استقبال طرفداران و منتقدین قرار بگیرد. دنباله‌ی این بازی در سال ۲۰۱۶ و با عنوان Deus Ex: Mankind Divided منتشر گردید و از سوی مخاطبان و منتقدین با استقبال نسبتا کمتری نسبت به نسخه‌ی قبل مواجه شد. بیش از هر چیز نحوه‌ی پایان یافتن بازی مورد بحث قرار گرفته بود.

تاکنون خبری در مورد ساخت دنباله‌ی این سری منتشر نشده است. استودیوی ایداس مونترال (Eidos Montreal)، سازنده‌ی بازی، در حال حاضر با همکاری استودیوی کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) برروی بازی The Avengers کار می‌کند. همچنین شایعاتی مبنی در دست ساخت قرار داشتن بازی Guardians of Galaxy منتشر شده است. آقای الیاس توفکسیس (Elias Toufexis)، صداپیشه‌ی شخصیت آدام جنسن در سری Deus Ex، گفته است که اگر ساخت دنباله‌ی این سری رسمی شود، مخاطبان متوجه خواهند شد که چرا Deus Ex: Mankind Divided به آن شکل به پایان رسید.

وی در گفتگو با وب‌سایت VG247، در خصوص دنباله‌ی احتمالی سری Deus Ex صحبت کرد و اظهار داشت که برنامه‌هایی که استودیوی ایداس مونترال برای ادامه‌ی آن در نظر گرفته بود، از نظر روایت بسیار جالب بودند. وی اظهار امیدواری کرد که این استودیو و شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) به ادامه‌ی داستان آدام جنسن بازخواهند گشت.

صحبت‌های الیاس توفکسیس:

یک نگرانی بزرگ این است که آن‌ها می‌روند. خب، ما می‌خواهیم همه چیز را شروع کنیم و آن‌ها (ناشر و تیم سازنده) سه‌گانه‌ی آدام جنسن را تمام نکرده‌اند. من امیدوارم که آن‌ها داستان را کامل کنند. من شخصا نه به عنوان یک بازیگر، به فکر پول و دیگر چیزهایی مثل این نیستم. من خوبم و در حال حاضردر پروژه‌های بزرگ دیگر کار می‌کنم. اما به عنوان یک طرفدار، می‌خواهم که بازی را تمام کنند و داستان آدام جنسن را خاتمه دهند. تا زمانی که آن‌ها داستان را تمام کنند، برای من مهم نیست که آدام جنسن به یک شخصیت ثانویه تبدیل شود. چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد و چیزهای بسیاری وجود دارند که می‌دانم آن‌ها ممکن است چه تغییراتی انجام دهند. اما می‌دانم که آن‌ها به چه سمتی خواهند رفت و می‌خواهم طرفداران آن را تجربه کنند. آنچه که آن‌ها در مورد دنباله‌ی بازی به من گفتند بسیار هیجان‌انگیز بود. هیجان‌انگیزتر از داستان Mankind Divided.

وی در مورد پایان Deus Ex: Mankind Divided گفت:

من از پایان داستان ناامید نیستم، زیرا می‌دانم که داستان قرار است به کجا برود. بنابراین من نگاه می‌کنم و می‌روم. بله، این دقیقا همان جایی است که بازی به پایان می‌رسد. چیزی که من از آن ناامید شدم این است که ما هنوز آن را تمام نکرده‌ایم. هنگامی که ما به کار خود ادامه دهیم و اگر داستان را برای همیشه تمام کنیم، فکر نمی‌کنم Deus Ex: Mankind Divided در نقطه‌ای باشد که هم‌اکنون در آن قرار دارد. من فکر می‌کنم مردم خواهند گفت: “اوه، این منطقی است.” تصور کنید که آن‌ها فیلم Avengers: Infinity War را ساخته‌اند. آن‌ها با خود می‌گویند: “اوه بله، یک روز ما به Endgame خواهیم رسید.” این چیزی است که من در مورد Mankind Divided حس می‌کنم. در حال حاضر همه در مورد پایان بازی ناراحت هستند، اما هنگامی که ما داستان را تمام کنیم، خواهید دید که چرا داستان Mankind Divided به اینجا ختم شد.

پیش از این، استودیوی ایداس مونترال و شرکت اسکوئر انیکس اعلام کرده بودند که سری Deus Ex ادامه خواهد داشت برنامه‌هایی برای آن در نظر دارند.

بازی Deus Ex: Mankind Divided هم‌اکنون برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. شما می‌توانید نقد و بررسی بازی را از طریق این لینک مطالعه بفرمایید.

منبع متن: gamefa