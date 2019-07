به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، شرکت Sony اعلام کرد که در سه ماهه‌ی نخست سال مالی 2019(از اول ماه آپریل تا پایان ماه ژوئن) تعداد 3.2 میلیون واحد PS4 در سرتاسر جهان به فروشگاه‌ها ارسال کرده است. با احتساب این عدد، حال فروش کل کنسول نسل هشتمی سونی از مرز 100 میلیون واحد عبور کرد. همچنین، تعداد واحد PS4 ارسال شده‌ در ربع اول سال مالی 2019 برابر با تعدادی است که در سه ماهه‌ی نخست سال 2018 به فروشگاه‌ها ارسال شده بود.

درآمد بخش گیمینگ نیز به عدد 457.5 میلیارد ین(4.16 میلیارد دلار) رسید که در مقایسه با سه ماهه‌ی پایانی سال 2018، به اندازه‌ی 3.1 درصد کاهش پیدا کرده است. سود عملیاتی بخش گیمینگ نیز 73.8 میلیارد ین(0.672 میلیارد دلار) بود که نسبت به بازه‌ی زمانی مشابه سال قبل 11.6 درصد افت کرده است. تمامی این ارقام به معنای آن است که از نظر درآمد و سود عملیاتی، سه ماهه‌ی اول سال مالی 2019، دومین ربع سال مالی موفق تاریخ برند Playstation می‌باشد.

علاوه بر این، Sony هنوز بازی‌های بزرگی نظیر Death Stranding، The Last of Us Part 2 و Ghost of Tsushima را برای عرضه‌ بر روی PS4 دارد که می‌تواند فروش آن را افزایش دهد.

منبع متن: pardisgame