بر اساس لیستی منتشر شده در یکی از وب‌سایت‌های خبری کره‌ای، استودیوی اسکوئر اینکس (Square Enix) قرار است نسخه‌ی Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition را به زودی منتشر نماید.

این لیست نشان از عرضه‌ی نسخه‌ی Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition برروی کنسول اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی را دارد ولی درباره‌ی انتشار آن برروی کنسول پلی‌استیشن ۴، سخنی به میان نیامده است. صحت این موضوع و انتشار نسخه‌ی جدیدی از بازی Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition تاکنون تایید نشده است ولی بسیاری از طرفداران، انتظار عرضه‌ی محتوای اضافی را برای آخرین ماجراجویی شخصیت لارا کرافت (Lara Croft) دارند و ممکن است محتویات سیزن‌پس آن در قالب نسخه‌ی Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition در آینده منتشر شود. به علاوه، بازی Tomb Raider که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، تحت نسخه‌ی فلان مجددا برروی کنسول‌های نسل هشتم عرضه گردید. همچنین، بازی Rise of The Tomb Raider در نسل جاری، نسخه‌ی فلان را دریافت نمود که صحت داشتن این شایعه را افزایش می‌دهد.

تاکنون صحبتی در مورد توسعه نسخه‌ی جدیدی از مجموعه‌ی Tomb Raider به میان نیامده است ولی بسیاری از طرفداران خواستار ادامه آن بوده و علاقه‌مند به بازگشت دو پیستول (Pistol) محبوب لارا کرافت هستند. شاید در آینده توانستیم محیط و ماجراجویی‌های خاطره‌انگیز این مجموعه را مجددا و به شکلی نوین تجربه نماییم.

بازی Shadow of the Tomb Raider در حال حاضر برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. شما می‌توانید نقد و بررسی مربوط به این بازی را تحت عنوان «سایه لارا کرافت… | نقد و بررسی بازی Shadow of the Tomb Raider» که به قلم محمد آریامقدم به رشته‌ی تحریر در آمده است را از این نشانی مطالعه نمایید.

منبع متن: gamefa