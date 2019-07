در گذشته شاهد عرضه‌ی سری بازی پرطرفدار Romance of the Three Kingdoms در کشور ژاپن بودیم. حال استودیوی کوئی تکمو (Koei Tecmo) امروز از انتشار نسخه‌ی دیگری خبر داد و اطلاعات اندکی از آن را عرضه کرد. در ادامه می‌توانید شاهد جزئیات بیشتری در این خصوص باشید. عناوین ژاپنی همیشه نزد بسیاری از بازی‌بازان از […]

در گذشته شاهد عرضه‌ی سری بازی پرطرفدار Romance of the Three Kingdoms در کشور ژاپن بودیم. حال استودیوی کوئی تکمو (Koei Tecmo) امروز از انتشار نسخه‌ی دیگری خبر داد و اطلاعات اندکی از آن را عرضه کرد. در ادامه می‌توانید شاهد جزئیات بیشتری در این خصوص باشید.

عناوین ژاپنی همیشه نزد بسیاری از بازی‌بازان از محبوبیت بالایی برخوردار هستند. سری بازی Romance of the Three Kingdoms نیز با سبک اکشن و استراتژی هواداران زیادی دارد. پس از مدت‌ها انتظار، کوئی تکمو امروز نسخه‌ی دیگری از آن تحت عنوان Romance of the Three Kingdoms XIV را معرفی کرد. این بازی داستان اتفاقاتی در کشور چین را روایت می‌کند و شما در نقش شخصیت اول باید با جمع‌آوری تجهیزات مناسب و افراد متخصص به نبرد با دیگران پرداخته و از آن لذت ببرید. از تفاوت‌های این بازی نسبت به نسخه‌های قبلی می‌توان به نقشه‌‌ی بزرگ‌تر و حالتی به نام War Front اشاره کرد. حال باید دید که آیا این نسخه نیز به محبوبیت سایر نسخه‌های این سری بازی خواهد رسید یا خیر.

Romance of the Three Kingdoms XIV زمستان امسال در تاریخی نامشخص برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. عرضه‌ی نسخه‌ی غربی این بازی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هنوز اطلاعات دیگری از بازی مذکور در دسترس نیست اما به نقل از سازندگان، در روز‌های آتی اخبار بیشتر به همراه یک تریلر در اختیار بازی‌بازان قرار می‌گیرد.

منبع متن: gamefa