شرکت EA تصمیم گرفت از بازی بعدی Need for Speed در E3 رونمایی نکند و رونمایی از آن را می‌خواهد در زمانی دیگر انجام دهد اما یک خرده‌فروشی استرالیایی از حالا آن را لو داده است.

قرار است بازی بعدی Need for Speed در سال جاری عرضه شود بنابراین بسیاری فرض می‌کنند با توجه به اینکه معرفی آن در E3 انجام نشد، پس EA این کار را در Gamescom انجام خواهد داد.

ممکن است همچنان EA همین برنامه را داشته باشد اما نام آن لو رفته است. به گزارش پردیس گیم و به نقل از VG247، خرده‌فروشی استرالیایی Gameware بازی بعدی Need for Speed را برای PS4 و Xbox One به‌منظور پیش‌خرید قرار داده است.

نام آن Need for Speed Heat است اما تاریخ عرضه آن مشخص نیست. به‌نظر می‌رسد این خرده‌فروشی از تصویر تبلیغاتی یکی از آپدیت‌های بازی Need for Speed No Limits برای تصویر کاور Need for Speed Heat در خرده‌فروشی خود استفاده کرده باشد.





تاکنون فقط همین جزئیات را داریم اما با توجه به اینکه فقط 3 هفته تا Gamescom باقی مانده، EA ممکن است با انتشار یک تیزر، آن را رسما معرفی کند.

Gamescom 2019 در 29 مرداد شروع خواهد شد و 2 شهریور به اتمام می‌رسد.

منبع متن: pardisgame