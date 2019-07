فهرست ۱۰ بازی پرفروش‌ نینتندو سوییچ منتشر شد

به عنوان بخشی از گزارش اخیر مالی نینتندو، این شرکت به تازگی لیست جدید پرفروش‌ترین بازی‌های نینتندو سوییج را منتشر کرده است. همان‌طور که انتظار می‌رفت، جایگاه اکثر عناوین این فهرست تغییری نکرده است. پس از گذشت چندین سال، Mario Kart 8 Deluxe هنوز هم با اقتدار در صدر لیست پرفروش‌ترین بازی‌های نینتندو سوییچ قرار […]

به عنوان بخشی از گزارش اخیر مالی نینتندو، این شرکت به تازگی لیست جدید پرفروش‌ترین بازی‌های نینتندو سوییج را منتشر کرده است. همان‌طور که انتظار می‌رفت، جایگاه اکثر عناوین این فهرست تغییری نکرده است.

پس از گذشت چندین سال، Mario Kart 8 Deluxe هنوز هم با اقتدار در صدر لیست پرفروش‌ترین بازی‌های نینتندو سوییچ قرار دارد. این بازی محبوب موفق شده است تا فروش خود را به رقم تحسین برانگیز ۱۷/۸۹ میلیون نسخه‌ برساند. این نشان می‌دهد که Mario Kart 8 Deluxe تاکنون دوبرابر بیشتر از نسخه‌ی وی‌یو خود یعنی Mario Kart 8 فروش داشته است.

در رتبه‌ی دوم شاهد حضور جدیدترین بازی سه بعدی سری Super Mario هستیم که حالا تقریباً به فروش ۱۵ میلیون نسخه‌ای رسیده است. در ادامه، بازی بزرگ Super Smash Bros. Ultimate را مشاهده می‌کنیم که به سرعت در تلاش است تا خود را به رتبه‌ی اول فهرست برساند. جدیدترین نسخه‌ی سری مبارزه‌ای نینتندو تاکنون ۱۴/۷۳ میلیون فروش داشته و عملکرد شگفت انگیزی را به نمایش گذاشته است.

بازی تحسین شده‌ی The Legend of Zelda: Breath of The Wild نیز با فروش ۱۳/۶۱ میلیون نسخه‌ای، هم‌اکنون در رتبه‌ی چهارم لیست نینتندو جای گرفته است. با توجه به معرفی دنباله‌ی این عنوان، ممکن است که در طی ماه‌های آینده شاهد رشد فروش آخرین نسخه‌ی The Legend of Zelda باشیم.

در نهایت، رتبه‌ی پنجم فهرست پرفروش‌ترین‌های نینتندو سوییچ نیز به بازی دوست داشتنی !Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee رسیده است. این عنوان محبوب که تغییرات جدیدی را در سری Pokemon ایجاد کرده بود، توانسته است فروش ۱۰/۹۸ میلیون نسخه‌‌ را به نام خود ثبت کند. البته بدون شک واضح است که جدیدترین نسخه‌ی مجموعه یعنی Pokemon Sword & Shield می‌تواند به راحتی بهتر از این بازی عمل کرده و خود را به جایگاه بالاتری برساند.

یکی از اطلاعات جالبی که این فهرست در اختیار ما قرار می‌دهد این است که Splatoon 2 موفق شده است تا ۹/۰۲ میلیون نسخه فروش داشته باشد. سری Splatoon یکی از جدیدترین آی‌پی‌های نینتندو محسوب می‌شود که در اکثر مناطق دنیا، مخصوصاً ژاپن، محبوبیت بسیار زیادی دارد.

شما می‌توانید این فهرست را در ادامه مشاهده کنید:

Mario Kart 8 Deluxe – 17.89 million

Super Mario Odyssey – ۱۴٫۹۴ million

Super Smash Bros. Ultimate – ۱۴٫۷۳ million

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – ۱۳٫۶۱ million

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! – ۱۰٫۹۸ million

Splatoon 2 – ۹٫۰۲ million

Super Mario Party – ۶٫۹۹ million

New Super Mario Bros. U Deluxe – ۴٫۱۰ million

۱-۲-Switch – ۳/.۱ million

Mario Tennis Aces – ۲٫۷۵ million

منبع متن: gamefa