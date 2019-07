روز گذشته دیدیم که آقای جوردن مایکل لموس (Jordan Micheal Lemos)، یکی از نویسندگان بازی Ghost of Tsushima در استودیوی ساکر پانچ (Sucker Punch)، در مصاحبه‌ی خود از توسعه‌ی ادامه‌ای بر بازی The Order: 1886 صحبت کرد که البته حالا او حرف خود را پس گرفته است. این نخستین باری نیست که یکی از افراد […]

این نخستین باری نیست که یکی از افراد مرتبط با استودیوی ردی ات داون (Ready At Dawn)، از وجود ادامه‌ای بر عنوان The Order: 1886 خبر داده است. پیش‌تر نیز دیده‌ایم که شایعاتی در رابطه با ساخت چنین عنوانی منتشر شده بود. اخیرا یکی از نویسندگان دیگر بازی انحصاری Ghost of Tsushima در پادکستی، پس از مرور خاطرات خود در ساخت The Order: 1886 از در دست ساخت بودن نسخه‌ی جدید آن خبر داده بود. آقای لموس اما امروز در حساب رسمی توییتر خود اینگونه سعی کرد تا موضوع را شفاف و به صورت درست‌تری برای کاربران شرح دهد:

در جهت شفاف‌سازی و توضیحات بیشتر باید بگویم که من سال گذشته مطالبی را در رابطه با علاقه‌ی استودیوی ردی ات داون به ساخت ادامه‌ای بر The Order: 1886 خوانده بودم و هنگام مصاحبه‌ی اخیرم، آن‌ها را به یاد آوردم. اگر باعث ناامیدی شما شدم عذر می‌خواهم.

احتمالا منظور آقای لموس، مصاحبه‌ی آقای رویی ویرِزوریا (Ru Weerasuriya)، مدیر عامل و مدیر نوآوری استودیوی ردی ات داون (Ready at Dawn) است که او در جریان آن، از علاقه‌ی این استودیو به ساخت چنین عنوانی و همچنین وجود یک پروژه‌ی بزرگ در برنامه‌ی کاری این استودیو صحبت کرده بود.

بازی The Order: 1886 هم‌اکنون به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس است.

منبع متن: gamefa