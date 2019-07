Zane یکی از شخصیت‌های قابل بازی و Vault Hunter جدید در بازی Borderlands 3 خواهد بود. به گزارش پردیس گیم، استودیوی Gearbox و 2K تریلری جدید برای آشنایی با این شخصیت منتشر کرده‌اند.

Zane یکی از چهار Vault Hunter جدید بازی Borderlands 3 است که هر یک از آن‌ها دارای توانایی‌ها و مهارت‌های اکشن منحصر به‌فرد خود هستند. شما در تریلر زیر می‌توانید با Zane بیشتر آشنا شوید.

همچنین اعلام شد که تریلرهای معرفی شخصیت‌های Moze the Gunner ،Amara the Siren و Fl4k the Beastmaster در حال ساخت هستند پس منتظر تریلر آن‌ها هم باشید.

بازی Borderlands 3 در تاریخ 13 سپتامبر (22 شهریور) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد.





منبع متن: pardisgame