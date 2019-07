آقای نولان نورث (Nolan North) از مشهورترین صداپیشه‌های صنعت بازی‌های ویدئویی محسوب می‌گردد. وی تا به حال در عناوین موفقی مانند سری بازی‌های Uncharted، The Last of Us و بسیاری از بازی‌های دیگر ایفای نقش کرده است. این صداپیشه‌ی معروف قرار است در بازی Avengers، در نقش تونی استارک (آیرون من) ایفای نقش کند. نورث […]

آقای نولان نورث (Nolan North) از مشهورترین صداپیشه‌های صنعت بازی‌های ویدئویی محسوب می‌گردد. وی تا به حال در عناوین موفقی مانند سری بازی‌های Uncharted، The Last of Us و بسیاری از بازی‌های دیگر ایفای نقش کرده است. این صداپیشه‌ی معروف قرار است در بازی Avengers، در نقش تونی استارک (آیرون من) ایفای نقش کند.

نورث در مصاحبه‌ای با وب‌سایت Gamebyte در مورد نقش خود در پروژه‌ی Avengers صحبت و در عین حال از انتقال صحنه‌های سینماتیک بازی به گیم‌پلی تعریف کرد و نیز اشاره داشت که جلوه‌های بصری این عنوان خیره‌کننده بوده است.

وی اظهار داشت:

این عنوان یکی از خیره‌کننده‌ترین چیزهایی است که تا به حال دیده‌ام. شما نمی‌توانید صحنه‌های سینمایی و گیم‌پلی را از جدا از هم تشخیص دهید. شما همیشه نگران این هستید که یک بازی خیلی خوب به نظر برسد، سپس متوجه می‌شوید و با خود می‌گویید: اوه، گیم‌پلی به اندازه‌ی کافی خوب به نظر نمی‌رسد. Avengers از نظر بصری یکی از خیره‌کننده‌ترین چیزهایی است که تاکنون دیده‌ام. بدیهی است که بازی‌های Uncharted و The Last of Us بسیار شگفت‌انگیز هستند، اما Avengers مرا بسیار تحت تاثیر قرار داده است.

بازی Avengers در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ (۱۵ می ۲۰۲۰ میلادی) برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی و استیدیا عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa