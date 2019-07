بازی Hitman 2 سال گذشته به صورت چند قسمتی منتشر شد و توانست با رفع برخی از مشکلات نسخه‌ی قبلی به موفقیت دست یابد. به تازگی مشخص شده که استودیو‌ی IO Interactive، سازندگان بازی‌های هیتمن، مشغول کار روی بازی Hitman 3 هستند و علاوه بر بازی هیتمن ۳ با تأسیس استودیوی جدیدی در کشور سوئد مشغول توسعه‌ی بازی کاملا جدیدی هستند.

مدیرعامل این استودیوی دانمارکی، «حکان ابراک» (Hakan Abrak)، درباره‌ی تأسیس استودیوی جدید در کشور سوئد می‌گوید: «ما با تأسیس کردن استودیوی جدید برای تیم‌مان بازوی کمکی فراهم کرده‌ایم تا بتوانیم روی مجموعه‌های متفاوت و بیشتری کار کنیم»

او همچنین علاوه بر اینکه ذکر کرد، احتمال دارد بازی هیتمن ۳ نیز چند قسمتی باشد، درباره‌ی بازی‌های در حال توسعه‌شان گفت: «با اینکه اکثر اعضای تیم ما در حال کار کردن بر روی بازی هیتمن ۳ هستن، اما تعداد زیادی از اعضای استودیو‌ی شعبه‌ی کپنهاگن بر روی پروژه‌ی محرمانه‌ای کار می‌کنند، پروژه‌ای که در دست توسعه و بازی‌ای کاملا جدید و بسیار هیجان‌انگیز است. ما همواره علاقه داشتیم که روی مجموعه‌های کاملا جدیدی کار کنیم، حالا که این فرصت به اعضای تیم داده شده، آن‌ها قصد دارند علاوه بر ساختن و کامل کردن دنیای هیتمن، به سراغ دنیا‌ها و شخصیت‌های جدید و متفاوتی بروند»

به نظر می‌رسد بازی هیتمن ۳ و بازی نامشخص دیگری که استودیو IO Interactive در حال توسعه آن است، به این زودی‌ها منتشر نشوند، زیرا شواهد نشان می‌دهند این دو بازی در مراحل اولیه‌ی ساخت خود هستند و تا کامل شدن راه زیادی را در پیش دارند. در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان انتظار داشت که بازی هیتمن ۳ در سال ۲۰۲۰ عرضه شود.

در نسل هشتم بازی هیتمن و هیتمن ۲ عرضه شدند که این دو بازی را می‌توان شروع کننده‌ مسیر تازه‌ای برای سری بازی‌های محبوب هیتمن دانست، نظر شما درباره این دو بازی چیست؟ آیا این مسیری را که استودیو‌ی IO Interactive در توسعه سری بازی‌های هیتمن پیش گرفته می‌پسندید؟

