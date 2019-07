فروش جهانی نینتندو سوییچ به مرز ۳۷ میلیون دستگاه رسید

شرکت نینتندو در آخرین گزارش مالی خود اعلام کرد که تا سی‌ام ژوئن ۲۰۱۹ فروش جهانی نینتندو سوییچ در سراسر جهان ۳۶.۸۷ میلیون دستگاه را رد کرده است. علاوه بر آن، این شرکت طی سه ماهه دوم ۲۰۱۹ بیش از ۲.۱۳ میلیون واحد سخت افزار و ۲۲.۶۱ میلیون واحد نرم افزار فروخته است.

با این وجود، نینتندو در پیشبینی قبلی خود مبنی بر فروش ۱۸ میلیون واحد سوییچ بین آوریل ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۰، تغییری ایجاد نمی‌کند.

نینتندو همچنین میزان فروش روز آوری شده عناوین انحصاری خود را به اشتراک گذارد. این آمار اولین گزارش‌های رسمی از میزان فروش بازی‌های جدید نیتندو، یعنی New Super Mario Bros. U Deluxe و Yoshi’s Crafted World را در بر می‌گیرد. مطابق این گزارش، ۱۰ بازی پرفروش انحصاری نینتندو سوییچ عبارتند از:

Mario Kart 8 Deluxe با ۱۷.۸۹ میلیون واحد Super Mario Odyssey با ۱۴.۹۴ میلیون واحد Super Smash Bros. Ultimate با ۱۴.۷۳ میلیون واحد The Legend of Zelda: Breath of the Wild با ۱۳.۶۱ میلیون واحد Pokemon: Let’s Go Pikachu / Pokemon: Let’s Go Eevee با ۱۰.۹۸ میلیون واحد Splatoon 2 با ۹.۰۲ میلیون واحد Super Mario Party با ۶.۹۹ میلیون واحد New Super Mario Bros. U Deluxe با ۴.۱۰ میلیون واحد ۱-۲ Switch با ۳.۰۱ میلیون واحد Mario Tennis Aces با ۲.۷۵ میلیون واحد

مطابق اعلام نیتندو، فروش بازی Super Mario Maker 2 که در تاریخ ۲۸ ژوئن عرضه شده بود، تا ۳۰ام ژوئن به رقم ۲.۴۲ میلیون واحد رسیده بوده است.

تا امروز، بیش از ۲۱۰.۱۳ میلیون بازی سوییچ در سراسر جهان فروخته شده است.

