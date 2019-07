شرکت سونی در گزارش سه ماهه دوم سال مالی خود که به سی‌ام ژوئن ۲۰۱۹ ختم می‌شد، از ارسال یکصد میلیون دستگاه پلی‌استیشن ۴ به خرده فروشی‌ها خبر داد.

پلی استیشن ۴ سریع‌تر از هر کنسول دیگری در تاریخ توانسته ۱۰۰ میلیون دستگاه فروش داشته باشد.

طی ربع اول سال مالی ۲۰۱۹، مجموع ۳.۲ میلیون پلی‌استیشن ۴ به خرده فروش‌ها ارسال شده است، که با ۳.۲ میلیون واحد ارسالی طی مدت مشابه سال مالی قبلی برابر است. با اینحال، سونی پیشبینی قبلی خود مبنی بر فروش ۱۶ میلیون دستگاه پلی‌استیشن ۴ در سال مالی ۲۰۱۹ را – که از اول آوریل ۲۰۱۹ آغاز می‌شود تا ۳۱ مارس ۲۰۲۰ – به ۱۵ میلیون واحد تقلیل داد.

شرکت سونی تا سی‌ام ژوئن، ۳۶.۲ میلیون مشترک پلی‌استشن پلاس داشته است که ۲.۳ میلیون بیشتر از دوره مشابه سال مالی قبلی است. این شرکت در ربع اول سال مالی ۲۰۱۹ بیش از ۴۲.۹ میلیون واحد نرم افزاری برای پلی‌استشن فروخته است، که آن هم ۲.۳ میلیون واحد بیشتر از دوره مشابه در سال مالی پیشین بوده است. ۵۳ درصد از این میزان فروش، دانلود دیجیتالی بوده است، که ۱۰ درصد بیشتر از ۴۳ درصد سال پیش است.

با وجودیکه به دلیل نزدیکی به پایان نسل، نرخ فروش پلی‌استیشن ۴ پایین آمده، این کنسول هنوز سریع‌ترین کنسول خانگی محسوب می‌شود که موفق به عبور از مرز فروش صد میلیون واحد شده است. هم پلی‌استیشن ۲، و هم کنسول محبوب Wii برای رسیدن به این مهم نیازمند زمان بیشتری بوده‌اند. پلی‌استیشن ۴ در مدت تنها ۵ سال و ۷ هفت ماه، و در زمانی کمتر از ۳ سال بعد از عبور از فروش ۵۰ میلیونی، به این مهم نائل آمده است.

نسل هشتم، دوران پر رونقی را برای سونی و پلی‌استیشن رقم زد، و فروش کنسول پلی‌استیشن ۴ بطور پایداری قوی بوده است. سونی در سال مالی ۲۰۱۷، بیش از ۱۹ میلیون دستگاه، و سال پیش هم نزدیک به ۱۷.۸ میلیون دستگاه پلی‌استیشن فروخته بود.

