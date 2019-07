معمولاً با شنیدن نام سبک استراتژی، چه بازی هایی قبل از همه به ذهن تان می آید؟ احتمالاً استارکرفت، Rise of the Nations، Company of Heroes و آنچه در ایران به آن جنگ های صلیبی می گفتیم و نام اصلی آن Stronghold Crusader است. این بازی ها با توجه به تفاوت های عظیمی که در […]

معمولاً با شنیدن نام سبک استراتژی، چه بازی هایی قبل از همه به ذهن تان می آید؟ احتمالاً استارکرفت، Rise of the Nations، Company of Heroes و آنچه در ایران به آن جنگ های صلیبی می گفتیم و نام اصلی آن Stronghold Crusader است. این بازی ها با توجه به تفاوت های عظیمی که در زمینه ی داستان، فضاسازی و سرعت با هم دارند، در یک چیز مشترک هستند، و آن این است که شما بیشترین زمان خود را در بازی صرف ساخت و ساز می کنید تا جنگ نهایی، یا نبردهایی که در جریان بازی اتفاق می افتند را ببرید، منابع خود از چوب و آهن و نفت گرفته تا هر چیز دیگر که در آن بازی خاص مورد نیاز است را جمع آوری کنید تا با آن بتوانید نیروی نظامی، ابزار نظامی یا بناهای مورد نیاز خود را ایجاد کنید. در برخی بازی های دیگر مانند Warcraft قضیه تا این حد از بالا روایت نمی شود و شما هیروی مخصوص خودتان را دارید و با آن بازی را پیش می برید. اما بازی ای که امروز برای شما نقد خواهم کرد، کمی فرق می کند. شما بیشترین زمان خود را صرف دفاع از دروازه های شهرتان می کنید، آن هم نه برابر دولت ها و سربازان دیگر و نه حتی مقابل گونه ای هوشمند، بلکه در برابر موج بی نهایتی از زامبی که به نظر می رسد هیچ وقت تمام نخواهند شد. اگر در بازار بازی های موبایل گشته باشید، عناوین زیادی در سبک Tower Defense به چشمتان خورده است. They Are Billions تا حد زیادی خط میانی بین استراتژی و Tower Defense است. آنقدری که شما وقت برای دفاع از شهرتان می گذارید صرف ساختنش نمی کنید و المانی که در They Are Billions، در جای جایِ بازی حس می شود، رد پای هیجان است.

استودیوی سازنده ی بازی، استودیوی تازه کار Numantian Games نام دارد که قبل از They Are Billions فقط یک بازی دیگر در سال ۲۰۱۴ با نام Lords of Xulima منتشر کرده است. بازی They Are Billions تا قبل اینکه به شکل کامل و با بخش داستانی به بازار عرضه شود، نسخه ی بتایی داشت که از سال ۲۰۱۷ تا همین چند وقت پیش در اختیار علاقه مندان قرار گرفته بود. تا قبل از عرضه ی کامل بازی، They Are Billions فقط بخش Survival Mode داشت و اکنون بخش کمپین و بخش چالش هفته نیز کامل تر در اختیار گیمرها قرار گرفته اند. با این مقدمه سراغ نقد بازی برویم تا این بازی کم حجم و کوچک ولی جذاب را به شکل اجمالی زیر ذره بین قرار دهیم. با من و گیمفا همراه باشید.

بازی They Are Billions در یک فضای پسا-آخرالزمانی اتفاق می افتد که به نظر می آید این روزها طرفداران زیادی داشته باشد. همچنین نشانه هایی از حال و هوای Steam-punk هم در بازی دیده می شود که بیشتر اوقات حداقل برای خود من جذابیت خاصی دارد. داستان بازی از این قرار است که زامبی ها کره ی زمین را پر کرده اند و جای انسان ها را روز به روز تنگ تر می کنند. جهان انسان ها به یک پایان رسیده و کسی نیست که این دنیا را از دست زامبی ها نجات دهد. سپس پادشاهی پیدا می شود که در کات سین اول بازی خطاب به انسان هایی که زنده مانده اند حرف می زند و آن ها را به وجد می آورد. او همچنین قول می دهد که جهان از دست رفته و نابود شده را از دست زامبی ها پس خواهند گرفت. حال ماموریت این کار به عهده ی شماست. گویا تا قبل از شما چندین ژنرال دیگر وارد این جنگ شده و شکست خورده اند و شما تنها امید مردم زنده و پادشاه تان هستید. با توجه به نسخه ی بتای بازی می توان گفت روی بخش داستانی واقعاً وقت گذاشته شده است و کلی کات سین و کاراکتر جدید طراحی شده اند تا این بخش را روایت کنند. اما نمی توان گفت که با وجود تلاش بازی سازان این بخش هنوز کامل است. اولاً تفاوت های آن با بخش Survival Mode عملاً خیلی زیاد نیست، دوماً داستانی که در ابتدای بازی روایت می شود در همان حد باقی می ماند و در ادامه به آن شاخ و برگ داده نمی شود؛ داستانی که می توانست پتانسیل زیادی داشته باشد. برای مثال بازی Starcraft II را در نظر بگیرید که با وجود استراتژیک بودن، موفق شد یک داستان بسیار خوب را برای مخاطب روایت کند. سوماً هم اینکه برخی مراحلی که در بخش کمپین قرار داده شده اند، فقط نقش شان پر کردن بازی است و زیاد لذت بخش نیستند. شاید سازندگان با این کار خواسته اند تا تنوع در مراحل بازی زیاد باشد، اما نتیجه ی کار جالب از کار در نیامده و همان هسته ی اصلی بازی چیزی است که دوست دارید بیشتر ببینید.

اما هسته ی They Are Billions چیزی است که آن را واقعاً جذاب و دوست داشتنی کرده است. یک گیم پلی قوی با هیجان زیاد، ارزش تکرارپذیری بالا و طراحی دستی چشم نواز. بازی به این شکل پیش می رود که در ابتدای بازی شما شروع می کنید و مانند بازی های هم سبک، به ساخت ساختمان های مورد نیاز، تولید نیروهای نظامی، جمع آوری منابع و پولسازی می پردازید. سپس زامبی ها در موجی کوچک برای بار اول به شما حمله می کنند. بعید است که بار اول را شکست بخورید، چون نیروهای نظامی شما معمولاً از نظر قدرت چند سر و گردن بالاتر از زامبی ها هستند. شاید همین باعث شود دلتان را خوش کنید که بازی را سریع و بدون هیچ مشکلی به پایان خواهید رساند، اما وقتی موج های بعدی حمله اتفاق می افتند تازه خواهید دید که دنیا دست کیست. زامبی ها در کل ضعیف هستند و از دور هم نمی توانند آسیبی به نیروها یا ساختمان های شما برسانند، این یعنی باید آنقدری به نیروهای شما نزدیک شوند تا بتوانند آن ها را گاز بگیرند، اما در عوض از همه جهت حمله می کنند. اگر شمال را گرفته باشید از جنوب در خطرید، اگر غرب را پوشش داده باشید باید دم به دقیقه شرق را هم بپایید. ممکن است فکر کنید حالا چند تا از نیروهای ما بمیرند یا ساختمان هایمان آسیب ببینند که به کسی برنمی خورد. این اشتباه را نکنید! ورود یک زامبی به یکی از یونیت هایتان می تواند بدبختتان کند! به محض ورود زامبی به داخل ساختمان، اهالی ساختمان هم زامبی می شوند و حالا نه تنها باید حواستان به زامبی های متجاوز باشد، که از درون هم دارید سقوط می کنید!

جایی که بازی به طرز ترسناکی سخت و در عین حال هیجان انگیز می شود آنجاست که چه در Survival Mode و چه در بخش کمپین، مرگ شما از نوع مرگ دائمی یا به اصطلاح Permadeath است. البته در بخش Survival انتظار همچین چیزی را همیشه داریم، چون قرار است قدرت شما در استراتژی سریع سنجیده شود، اما این موضوع بخش کمپین را به طرز عجیبی هیجان انگیز می کند. فکر کنید ۱۵۰ روز باید شهرتان دوام بیاورد و زامبی ها در فاصله های زمانی مشخص به شهر شما حمله خواهند کرد. حمله های اول را رد کرده اید و مثلاً در روز هشتادم بازی هستید، یک عالمه یونیت ساخته اید، زحمت کشیده اید و نیروهایتان را با استراتژی ای که فکر می کند صحیح است چیده اید. زامبی ها حمله می کنند و به خاطر یک اشتباه کوچک، یکی از آن ها به داخل ساختمان راه پیدا می کند و تعداد زامبی ها رفته رفته بیشتر می شود. با چشمان خودتان خواهید دید شهری را که جوانی تان را به پایش گذاشتید زامبی گرفته و شما هیچ، شما نگاه! باید بی خیال شوید و آن مرحله را از ابتدا شروع کنید، زیرا چیزی به نام لود کردن فایل ذخیره از اواسط بازی وجود ندارد! البته شاید بعداً با آپدیت چیزهای بیشتری به این بخش اضافه شود و از آنجایی که استودیوی سازنده ی بازی از نظر ساپورت محصولاتش خوب عمل می کند، این امر کاملاً قابل پیش بینی است.

استراتژی نقش پررنگی در بازی دارد. برای مثال باید از عناصر طبیعی کمک بگیرید تا بهترین استراتژی را برای نقشه ی خود بچینید. اگر یک طرفتان جنگل است، باید این را در نظر داشته باشید که جنگل خودش به عنوان سپر دفاعی می تواند در برابر زامبی ها قرار گیرد، پس همه ی درخت ها را یکجا قطع نخواهید کرد. این باعث خواهد شد نیروهایتان را بتوانید بیشتر به آن سمتی که پوشش گیاهی ندارد هدایت کنید تا موج بعد فرا رسد و در این بین بتوانید نیروهای بیشتری تولید کنید.

بازی از نظر بصری زیباست و بسیاری از محیط های بازی به شکل دستی طراحی شده اند. همچنین گرافیک فنی بازی در حد قابل قبول و خوبی قرار دارد. آهنگ ها و صداهای متن نیز حرفه ای کار شده اند و به حال و هوای آخر-الزمانی بازی کاملاً می آیند.

در کل باید بگویم They Are Billions یک بازی کوچک و سرگرم کننده است و بدون شک یکی از هیجان انگیزترین بازی های استراتژی ساخته شده است. المان سوپرایز هیچ وقت از آن حذف نمی شود و با اینکه در بازی کارهای خارق العاده ای نمی کنید، اما هسته ی اصلی آن کافیست تا بتواند هر طرفداری را چندین ساعت سرگرم نگه دارد.

منبع متن: gamefa