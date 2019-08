Pokemon Go از مرز یک میلیارد دانلود گذر کرد

آماری جالبی از سوی شرکت نینتندو منتشر شد که به مواردی مانند میزان دانلود و همچنین ارقامی مربوط به میانگین فعالیت کاربران به صورت روزانه در بازی Pokemon Go ارتباط دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی نینتندو، بازی Pokemon Go از مرز یک میلیارد دانلود گذر کرده است. بر اساس آخرین آمار این […]

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی نینتندو، بازی Pokemon Go از مرز یک میلیارد دانلود گذر کرده است. بر اساس آخرین آمار این اثر، Pokemon Go در سال انتشار خود یعنی ۲۰۱۶ به ۵۰۰ دانلود دست پیدا کرده بود و با توجه به آمار جدید، می‌توان دریافت که این اثر پس از اولین سال عرضه‌ی خود، هر ساله تقریبا ۲۵۰ میلیون کاربر را به خود جذب کرده است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی نینتندو، بازی‌بازان این اثر مجموعا به صورت میانگین در هر روز حدود ۵۱۸ کیلو کالری برای پیدا کردن پوکیمون‌ها مصرف می‌کنند. همچنین مجموع میزان کالری مصرف شده توسط برخی از بازی‌بازان این اثر به ۲۸۶ کیلوکالری رسیده و همچنین مصافتی بیش از ۶۰ کیلومتر را برای پیدا کردن پوکیمون‌ها هنگام انجام Pokemon Go طی نموده‌اند.

همچنین بر اساس گزارشات جدید، بازی Pokemon Go به درآمدی معادل ۲٫۶۵ میلیارد دلار از زمان عرضه‌ی خود دست یافته است که این اثر را به عنوان دومین بازی پر درآمد پلتفرم تلفن‌های هوشمند در پشت سر Clash of Clans قرار می‌دهد. با این‌حال نکته‌ای که مشهود است این است که درآمد Pokemon Go در سه سال، بسیار بیشتر از درآمد Clash of Clans با توجه به میزان زمان در دسترس قرار گرفتن آن بوده است. بازی Clash of Clans در سال ۲۰۱۳ در دسترس قرار گرفت و پس از شش سال، به درآمدی ۳ میلیارد دلاری دست یافته است.

بازی Pokemon Go در حال حاضر در دسترس پلتفرم تلفن‌های هوشمند مجهز به سیستم‌‌عامل‌های اندروید و iOS قرار دارد.

منبع متن: gamefa