بازی Wolfenstein: Cyberpilot، نسخه‌ای جدید از سری شناخته شده‌ی Wolfenstein می‌باشد که قرار است برای اولین بار در مجموعه‌ی خود، یک تجربه‌ی خونین و هیجان انگیز را بر روی پلتفرم‌های واقعیت مجازی به بازیکنان ارائه بدهد. در این عنوان که وقایع آن بیست سال بعد از نسخه‌ی قبلی یعنی The New Colossus و پیش از Youngblood جریان دارد، شما در نقش یک هکر ناشناس در نیروی مقاومت فرانسه قرار می‌گیرید که کنترل تعدادی از روبات‌ها و ابزار آلات جنگی پیشرفته‌ی نازی را به دست آورده و آن‌ها را به جنگ خالقان خود می‌اندازد. در این نسخه هم مانند Youngblood، علاوه بر استودیوی MachineGames، توسعه دهنده‌ی معروف بازی‌های محبوب سبک Immersive sim در سال‌های اخیر، یعنی Arkane Studios در ساخت آن همکاری داشته است، استودیویی بیشتر به خاطر ساخت سری بازی‌های Dishonored و Prey شناخته می‌شود و پیش از آن هم در توسعه‌ی Call of Duty: World at War و BioShock 2 به عنوان استودیوی کمکی حضور داشته است. بازی Wolfenstein: Cyberpilot هم اکنون برای هدست‌های واقعیت مجازی HTC Vive و PlayStation VR در دسترس است. حال بیایید با هم بررسی کنیم که نظر منتقدان در رابطه با این عنوان چه بوده است و این که آیا سازندگان توانسته‌اند تجربه‌ی شوتینگ بی‌نظیر Wolfenstein را در قالب یک بازی واقعیت مجازی پیاده سازی کنند یا خیر.

The Game Machine

Wolfenstein: Cyberpilot پتانسیل بسیاری در خود دارد و ایده‌های بسیار جالبی در آن پیاده شده‌اند، اما نتیجه‌ی نهایی یک تجربه‌ی بسیار کوتاه است که هیچ ارزش تکراری ندارد.

72

Video Chums

اگر چه این بازی یک تجربه‌ی کوتاه را ارائه می‌دهد و فاقد ارزش تکرار است، اما باز هم Wolfenstein: Cyberpilot آنقدر جذاب و لذت بخش است که آن را به خاطر کنترل کردن سه ربات منحصر به فرد و قدرتمندش خریداری کنید. بیایید امیدوار باشیم که Bethesda در آینده بتواند به خوبی بازی‌های واقعیت مجازی خود را گسترش دهد.

72

GameCritics

این محصول یک بازی بی‌عیب و نقص می‌بود و به خوبی بر روی PS4 Pro و PSVR اجرا می‌شد، اگر که در آن محتویات بیشتری قرار داشت. برای من Wolfenstein: Cyberpilot یکی از لذت بخش‌ترین بازی‌های واقعیت مجازی است، اما کمبود محتوای آن باعث می‌شود که ارزش خرید آن بسیار پایین بیاید.

70

GameCrate

Wolfenstein: Cyberpilot بسیار سعی می‌کند تا بتواند به اندازه‌ی قیمتی که دارد، محتوا ارائه بدهد و این کار را به خوبی انجام می‌دهد، اما این امر زیر سایه‌ی مشکلاتی همچون عدم توجه به جزئیات در طراحی مراحل و اجرا به صورت واقعیت مجازی قرار می‌گیرید. به همین دلیل در نهایت این بازی بیشتر شبیه یک دموی تکنیکی جلوه می‌کند تا یک بازی کامل واقعیت مجازی.

60

GamePro Germany

این چهار ماموریت بیشتر شبیه به یک پیش غذا می‌مانند که اصلا قادر به سیر کردن بازیکن نیستند و این نکته من را ناامید کرد.

60

VRFocused

Wolfenstein: Cyberpilot شامل یکسری ایده‌ی خوب می‌شود که عالی می‌شود، اگر توسعه دهندگان در آینده بیشتر به آن بپردازند. خط داستانی بازی به خوبی جلو می‌رود و قسمت‌های میان مرحله‌های اصلی به اندازه‌ی کافی رضایت بخش هستند، مخصوصا اگر بازیکنی که پیش از این تجربه‌ی جدی‌ای از یک عنوان واقعیت مجازی نداشته، آن را بازی کند. اما با این حال این بازی می‌توانست بسیار بیشتر از چیزی که هست، باشید و کوتاه بودن آن و کمبود محتوا می‌توانند باعث شوند که تنها یک بار آن را بازی کنید و سپس به فراموشی بسپارید.

60

CGMagazine

Wolfenstein: Cyberpilot یک تجربه‌ی کم عمق کوتاه است که هیچ کار جدیدی انجام نمی‌دهد و بازی کردن آن برای طرفداران سری لازم نیست.

Everyeye.it

متاسفانه فاقد ارزش

55

Critical Hit

گاهی اوقات فقدان محتوا باعث از بین رفتن ارزش یکسری ایده‌های جالب و پتانسیل‌های بازی می‌شود. این عنوان هم کوتاه است و هم کم عمق، اما شاید بزرگترین نکته‌ی منفی آن این باشد که بازی ناامید کننده است.

55

Road to VR

Wolfenstein: Cyberpilot شامل یک استایل و اتمسفر جالب می‌شود که ماحصل عرضه‌ی کل نسخه‌های این سری است و به همان اتکا می‌کند. به عنوان یک تجربه که کامل کردن آن در حدود 1.5 ساعت زمان نیاز دارد، این عنوان بیشتر مانند یک مرحله‌ی ابتدایی آموزشی می‌باشد تا یک بازی کامل.

55

Dextructoid

این عنوان پتانسیل بالایی دارد، اما قبل از این که بتواند به نقطه‌ای برسد که خود را نشان دهد، به پایان می‌رسد.

50

Meristation

Wolfenstein: Cyberpilot بخش آموزشی دو ساعته‌ی بازی‌ای است که وجود ندارد. با وجود نکته‌های منفی بسیار، این بازی شامل تعدادی ایده‌ی خوب می‌شود که امیدوار کننده به نظر می‌رسند. اما ما فعلا نمی‌توانیم بفهمیم که این ایده‌ها می‌توانند خوب از آب در بیایند یا خیر، زیرا که سریعا پس از شروع بازی، این عنوان به اتمام می‌رسد.

50

Press Start Australia

Wolfenstein: Cyberpilot یک تجربه ی مختصر و کم محتوا است که نشان می‌دهد یک بازی واقعیت مجازی Wolfenstein چگونه می‌تواند باشد. متاسفانه کل این بازی همین است و شاهد چیزی فراتر نیستیم.

50

UploadVR

Wolfenstein: Cyberpilot هر چیزی که برای ارائه‌ی یک تجربه‌ی مبتنی بر واقعیت مجازی هیجان انگیز که تمرکز آن بر روی کشتار عده‌ی زیادی نازی می‌باشد، لازم باشد را دارد؛ اما با پایان رساندن آن این حس به من دست داد که بازی هیچ کار خاصی نمی‌خواهد انجام دهد و محتوای آن نیز بسیار کم است. از لحاظ مکانیکی، این بازی به خوبی عمل می‌کند و شاهد لحظات جالبی در آن هستیم، اما به محض این که خودنمایی جهان آن شروع می‌شود، همه چیز به پایان می‌رسد.

50

PlayStation Universe

Wolfenstein Cyberpilot به عنوان یکی از بازی‌های عجیب در یادها می‌ماند، یک پروژه‌ی جانبی شکست خود با مکانیک‌های جالب که گیم پلی ندارد. این بازی باید بدون نام Wolfenstein عرضه می‌شد، به نظر من Cyberpilot بیشتر شبیه به یک بازی است که هنوز نیمی از کار توسعه‌ی آن به اتمام رسیده و پیشنهاد دادن آن به کسی کار سختی است. اگر که این بازی را جزوی از سری Wolfenstein حساب کنیم، پس می‌توانم بگویم که با یک افتضاح طرف هستیم و طرفداران اصلا نباید آن را تجربه کنند و حتی شاید هیچ کس نباید آن را تجربه کند.

35

Metro GameCentral

یکی از دیگر از دموهای تکنیکی از شگفت انگیز PlayStation VR که عالی به نظر می‌رسد و استفاده‌ی هوشمندانه از این تکنولوژی را نشان می‌دهد. اما این شرم آور است که بازی بسیار کوتاه و همچنین ناامید کننده است.

30

MetaCritic

53

OpenCritic

52

