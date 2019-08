بالاخره تاریخ عرضه بازی Concrete Genie پس از چندین بار تاخیر خوردن، مشخص شد. این اثر در روز ۱۶ مهر برای کنسول پلی‌استیشن ۴ با قیمت ۳۰ دلار عرضه خواهد شد. نسخه دیلاکس ادیشن بازی هم در همین روز با قیمت ۴۰ دلار منتشر می‌شود. علاوه بر این خبر، استودیو Pixelopus (سازنده اثر) اعلام کرد که بازی در زمان عرضه حالت فوتو مود خواهد داشت.

همان‌طور که در تصویر بالا می‌توانید ببینید، نسخه Deluxe Edition شامل بازی اصلی، دو حالت وی‌آر و موارد زیر می‌شود:

آرت بوک دیجیتالی

موسیقی‌های بازی

تم داینامیک

بسته Pond Design

مزایای پیش‌خرید هم برای خریداران هر دو نسخه در دسترس خواهد بود. کسانی که بازی را پیش‌خرید کنند یک بسته آواتار ویژه و یک تم داینامیک دریافت می‌کنند. گفتنی است که تم پیش‌خرید بازی شامل یک موسیقی مخصوص می‌شود که توسط سم مارشال، آهنگساز اثر، ساخته شده است.

داستان بازی در شهر کوچکی با نام Denska جریان دارد و بازی‌کنان در نقش پسرک هنرمندی با نام «اَش» قرار می‌گیرند. این شهر از بلایای زیست محیطی رنج می‌برد و در این بین بازی‌کنان برای نجات آن باید از قدرت جادویی هنر و توانایی‌های اَش استفاده کنند.

در ادامه می‌توانید تریلر اعلام تاریخ انتشار این بازی را ببینید.

دانلود mp4

The post تاریخ انتشار Concrete Genie مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala