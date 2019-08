تقریبا زمان زیادی تا انتشار جدیدترین اثر نقش‌آفرینی استودیو ابسیدین، The Outer Worlds، باقی نمانده است. با این حال، اگر کمی بیش‌تر صبر کنید، می‌توانید تجربه متفاوتی از بازی داشته باشید. امروز استودیو سازنده بازی اعلام کرد که این اثر مدتی پس از انتشار روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر، برای نینتندو سوییچ هم عرضه خواهد شد.

تهیه‌کننده ارشد بازی در ویدیوی کوتاهی اطلاعاتی را از بازی و نسخه سوییچ آن به اشتراک گذاشت. این نسخه با همکاری Virtuos ساخته می‌شود؛ همان استودیویی قبلا روی پورت سوییچ بازی‌هایی مثل ریمستر Dark Souls و Final Fantasy XII: The Zodiac Age کار کرده بود. در این ویدیو تاریخ عرضه دقیقی برای این نسخه مشخص نشد و تنها می‌دانیم مدتی بعد از عرضه رسمی بازی برای سایر پلتفرم‌ها در دسترس قرار می‌گیرد.

استودیو ابسیدین از سازندگان سابق فال‌اوت تشکیل شده است؛ از همین رو، The Outer Worlds به چند بازی آخر این مجموعه شباهت دارد و می‌توان در هر دو اثر وجه اشتراکاتی پیدا کرد. با این حال، فضا و دنیای بازی کاملا متفاوت است و در سیاره دیگری جریان دارد و همانند سایر ساخته‌های این استودیو، انتخاب‌ها و تصمیماتی که در طول بازی می‌گیرید، تاثیر مستقیمی روی داستان دارند؛ برای درک بهتر این موضوع همین را بدانید که سازندگان این انتخاب را به شما داده‌اند که به شخصیت شرور و منفی داستان تبدیل شوید و حتی تمام کاراکترها را از بین ببرید.

مدتی قبل با خبر شدیم که مایکروسافت استودیو ابسیدین را خریداری کرده است اما این موضوع تاثیری روی بازی The Outer Worlds نگذاشت و این اثر همچنان توسط Private Division منتشر خواهد شد.

The Outer Worlds در تاریخ ۳ آبان روانه بازار خواهد شد.

