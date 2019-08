چگونه بازی یک بازی ناموفق بتمن به Shadow of Mordor تبدیل شد؟

خیلی از مواقع پیش می‌آید که بعضی از پروژه‌ها بعد از ماه‌ها و سال‌ها توسعه و ساخت به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسند و در نهایت لغو می‌شوند. یکی از همین آثار، بازی بتمن ساخته استودیو Monolith است که در ابتدا قرار بود به عنوان اقتباسی از سومین فیلم سه‌گانه شوالیه سیاه ساخته شود، اما بعد از مدتی این پروژه کنار گذاشته شد و نتوانست چراغ سبز بگیرد.

استودیو Monolith Productions نزدیک به دو سال مشغول ساخت یک بازی بتمن بود ولی در نهایت به هیچ سرانجامی نرسید. با این حال، شروع این پروژه و بخشی از محتوای آن باعث به وجود آمدن اثری با نام Middle-earth: Shadow of Mordor شدند؛ این بازی بر اساس دنیای کتاب‌های تالکین ساخته شده است و یکی از موفق‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود.

به دنبال موفقیت دو نسخه اول بازی Fear، استودیو Monolith آماده بود که به سراغ ایده‌های جدیدتر برود. در آن زمان، به مدد موفقیت دومین فیلم شوالیه تاریکی، توجه سازندگان به ساخت یک بازی بر اساس این سه‌گانه جلب شد و تصمیم گرفتند که با ساخت اثری بر اساس همین فیلم، کریستوفر نولان (کارگردان فیلم) را راضی کنند و اجازه ساخت یک بازی اقتباسی را از او بگیرند. اما متاسفانه بعد از ۱۸ ماه کار، بازی کنار گذاشته شد و نولان هم با تیم سازنده همکاری نکرد.

پس از آن، سازندگان محتوای بازی را به Shadow of Mordor منتقل کردند و در نهایت بازی‌ای که امروز می‌بینیم به وجود آمد. گفتنی است که استودیو در ابتدا می‌خواست روی اثر جدیدی با عنوان Lord of the Rings کار کند اما در نهایت این پروژه هم به نتیجه نرسید و شکست خورد.

بازی Lord of the Rings قرار بود یک اثر کواپ با حضور الف‌ها و دورف‌ها باشد و بازی‌کنان در نقش این دو گروه قرار گیرند، ولی در آخر شرکت برادران وارنر از ایده چندنفره بودن بازی استقبال نکرد.

در ادامه هم همان‌طور که گفتیم استودیو ساخت Shadow of Mordor را آغاز کرد. به گفته سازندگان، تعداد زیادی از تکنولوژی‌های بازی بتمن مثل هوش مصنوعی طبیعی دشمنان و تصادفی بودن چهره و خصوصیت آن‌ها در این بازی مورد استفاده قرار گرفت.

Shadow of Mordor در زمان انتشار توانست رضایت منتقدین را جلب کند و فروش بسیار خوبی داشته باشد.

