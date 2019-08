جزئیاتی از بخش چندنفره Call of Duty Modern Warfare لو رفت؛ تایید پشتیبانی از قابلیت بازی میان پلتفرمی

شرکت Activision امروز قرار است از بخش چندنفره عنوان Call of Duty Modern Warfare رونمایی کند و لحظاتی قبل اولین جزئیات این بخش لو رفت. بر اساس گزارش‌هایی که به تازگی منتشر شده، جدیدترین قسمت از سری Call of Duty از قابلیت بازی میان پلتفرمی بین PC ،Xbox One و PS4 پشتیبانی خواهد کرد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGaming، در رویداد مطبوعاتی امروز، بازیکنان قادر بودند که در کنار یکدیگر به تجربه بازی بر روی هر سه پلتفرم مقصد بپرازند. همچنین ظاهرا نسخه Xbox One عنوان COD: MW نیز از موس و کیبرد پشتیبانی کرده و نسخه PC نیز با پشتیبانی از کنترلر عرضه خواهد شد.

گفته می‌شود که بازی دارای یک حالت چندنفره 20v20 با نقشه‌های بزرگ‌تر است. منبعی که این ادعاها را مطرح کرده همچنین اعلام کرده است که شرکت Activision امتیاز استفاده از آهنگ‌های Metallica در COD را نیز بدست آورده است.

همانطور که در شایعه‌های اخیر مطرح شده بود، به نظر می‌رسد که Activision هیچ حالت بازی بتل رویالی را برای Call of Duty Modern Warfare معرفی نخواهد کرد. این ناشر در رویداد مطبوعاتی امروز هیچگونه اشاره‌ای به وجود حالت بتل رویال نکرده است.

در Call of Duty Modern Warfare امکان قطع وجود نخواهد داشت اما سطح خشونت بازی به شدت بالا است.

Activision تا ساعاتی دیگر به صورت رسمی از جزئیات بخش‌های چندنفره Call of Duty Modern Warfare رونمایی خواهد کرد.

منبع متن: pardisgame