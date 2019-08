امروز شرکت الکترونیک آرتز گزارش سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۰ خود را منتشر کرد و همچنین تاخیر در عرضه بازی NBA Live 20 را هم تایید نمود. این نوع گزارش‌ها اطلاعات کلی از عملکرد مالی شرکت را نشان می‌دهد.

در سه‌ماهه آپریل-جون که در تاریخ ۳۰ جون به پایان رسید، شرکت EA حدود ۱.۲ میلیارد دلار درآمد داشته که نسبت به درآمد ۱.۱ میلیاردی دلاری سال گذشته – در همین دوره سه ماهه – افزایش یافته است. از این مقدار، سهم درآمد دیجیتالی شرکت حدود ۱.۰۴۹ میلیارد دلار بوده و درآمد فروش فیزیکی‌ بازی‌ها و باقی منابع هم ۱۶۰ میلیون دلار بوده است.

EA میزان سودآوری خود در این دوره سه ماهه را ۱.۴۲ میلیارد دلار اعلام کرده است. این شرکت سال گذشته در همین دوره تنها توانست ۲۹۳ میلیون دلار سود به دست بیاورد. عوامل و فاکتورهای زیادی در این رشد درآمدی دخیل هستند؛ برای مثال انتقال حقوق و امتیاز رسمی تعدادی از عناوین EA به مرکز اصلی شرکت در سوئیس و همچنین تغییرات نرخ مالیات بر درآمد این کشور، کمک بسیار زیادی به EA کرده است.

در اسلاید دیگری که از درآمد EA منتشر شد، می‌توان تاثیر مستقیم سرویس‌ها و بازی‌های آنلاین و سرویس‌محور را بر درآمد کلی شرکت مشاهده کرد. در سه ماهه اخیر، لایو سرویس‌ها که شامل خریدهای درون برنامه‌ای و اشتراک‌ها می‌شود، حدود ۲.۴ میلیارد دلار برای EA پول درآورده‌اند.

تنها با نگاه کردن به این آمار و ارقام می‌توان متوجه شد که چرا EA و تعداد زیادی از شرکت‌های دیگر به سراغ بازی‌های آنلاین رفته‌اند و با استفاده از مدل بازی‌های سرویس‌محور، بازی‌کنان را برای مدت زیادی سرگرم می‌کنند و از این طریق پول به دست می‌آورند.

EA از جمله شرکت‌هایی است که بازی‌های آنلاین و سرویس‌های اشتراکی زیادی دارد. بازی‌هایی مثل Battlefield V، Apex Legends، The Sims 4، Anthem و همچنین حالت Ultimate Team بازی‌های ورزشی این شرکت مثل FIFA 19، NHL 19 و… روی درآمد کلی شرکت بیش‌ترین تاثیر را داشته‌اند. سرویس‌های اشتراکی هم شامل EA Access و Origin Access می‌شوند. بازی آنلاین Star Wars: The Old Republic اشتراک‌های اختیاری را به بازی‌کنان پیشنهاد می‌دهد.

حالت‌های Ultimate Team بازی‌های ورزشی EA به‌شدت سودآور هستند. در سال ۲۰۱۷، این شرکت فاش کرد که سالیانه مجموعا ۸۰۰ میلیون دلار تنها از این حالت‌ها درآمد دارد.

