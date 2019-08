Mankind Divided قرار بود شخصیت اصلی جدیدی به Deus Ex معرفی کند

استودیو Eidos Montréal که وظیفه ساخت پیش‌درآمد مجموعه Deus Ex را بر عهده دارد، تاکنون دو شماره از این سری با نام‌های Human Revolution و Mankind Divided منتشر کرده است. Deus Ex: HR توانست در زمان عرضه خود منتقدین را به ستایش وا دارد و نسخه‌های زیادی را بفروشد. اما ادامه مجموعه چندان موفق نبود و نتوانست موفقیت‌های گذشته را تکرار کند. اینکه چرا ادامه مجموعه نتوانست درخشان ظاهر شود دلایل زیادی دارد اما یکی از بهترین و مهم‌ترین تصمیمات سازندگان، برگرداندن «ادام جنسن» و صداپیشه او بود. حال جالب است بدانید که سازندگان در ابتدا قصد داشتند جنسن را از قسمت دوم حذف کنند و شخصیت جدیدی به جای او بگذارند.

الیاس توفکسیس، صداپیشه و بازیگر کاراکتر ادام جنسن، در مصاحبه‌ای گفت که پس از عرضه Human Revolution دیگر فکر نمی‌کرد که فرصتی برای بازگشت به این نقش داشته باشد و وقتی سازندگان مجددا با او تماس گرفتند، از این تصمیم شگفت‌زده شد.

بنابراین، در ابتدا قرار نبود تا ادام جنسن در ادامه مجموعه حضور داشته باشد. با این حال، تیم بازاریابی به دلیل محبوبیت جنسن با این موضوع موافقت نکرد و سازندگان موافقت کردند تا داستان Human Revolution را ادامه دهند. با توجه به پایان قسمت اول، سازندگان به راحتی می‌توانستند جنسن را از خط داستانی کنار بگذارند اما مسلما بازی تاثیر خود را نداشت.

تغییر کردن شخصیت اصلی و بازگشت توفکسیس به پروژه، روند ساخت بازی را هم تحت تاثیر قرار داد چرا که توفکسیس هم وظیفه صداپیشگی و هم وظیفه بازیگری جنسن را برعهده داشت. همچنین او با نویسندگان در ارتباط بود و به آن‌ها کمک می‌کرد تا رفتارها و واکنش‌های کاراکتر را به بهترین و واقعی‌ترین شکل ممکن پیاده‌سازی کرده و او را به یک قهرمان قابل‌باور تبدیل کنند.

Mankind Divided با یک پایان باز به انتها رسید و اتفاقاتی که در پایان اثر رخ داد به ما می‌گفت که قطعا بازی دیگری هم در کار است. توفکسیس در ادامه همین مصاحبه اعلام کرد که به عنوان یک طرفدار دوست دارد پایان کار ادام جنسن را ببیند و داستان نیمه‌کاره رها نشود. با وجود این، توفکسیس کمی ابراز نگرانی کرد چرا که بازی نتوانست از نظر فروش راضی‌کننده ظاهر شود.

توفکسیس در ادامه عنوان کرد که اگر روزی قسمت سوم ساخته شود، تمامی سوالات طرفداران پاسخ داده می‌شود و هر اتفاقی که در Mankind Divided دیدیم، منطقی خواهد شد. یکی از دلایلی که باعث شد بازی آن پایان مبهم و نامشخص داشته باشد این بود که نویسندگان در اواسط پروژه تصمیم گرفتند تا داستان را بازنویسی کنند و آن را گسترش دهند.

منبع متن: digikala