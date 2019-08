این روزها بازار بازی‌های ماشین‌سواری کارتینگ حسابی داغ است و طرفداران این سبک روزهای خوبی را پشت سرمی‌گذارند. همین امسال دو بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled و Team Sonic Racing روانه بازار شدند و مدتی قبل‌تر هم Mario Kart 8 Deluxe به صورت انحصاری برای نینتندو سوییچ منتشر شد. حالا خبر خوب این است که استودیو فرانسوی Microids تصمیم گرفته تا بازی Garfield Kart: Furious Racing را نوامبر امسال برای کنسول‌ها و کامپیوتر عرضه کند.

این اثر دنباله مستقیم Garfield Kart به حساب می‌آید؛ بازی‌ای در سال ۲۰۱۳ برای اندروید، نینتندو ۳DS و کامپیوتر منتشر شد. با توجه به چند عکسی که از بازی منتشر شده، گرافیک محیط‌ها به وضوح پیشرفت کرده و طبق وعده سازندگان، محتوای بیش‌تری برای آن در نظر گرفته شده است.

بازی شامل سه حالت Grand Prix، Single Race و Time Trial می‌شود. امکان تجربه اثر به صورت چهار نفره آفلاین و هشت‌ نفره آنلاین هم وجود دارد. تاکنون ۱۶ مسیر مسابقه و هشت کاراکتر برای بازی تایید شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به گارفیلد، اودی، جان، نرمال و لیز اشاره کرد. گفتنی است که تمامی کاراکترها و ماشین‌ها قابل شخصی‌سازی هستند و محیط‌ها هم با الهام از دنیای گارفیلد ساخته شده‌اند.

بازی The Garfield Kart: Furious Racing در تاریخ ۱۴ آبان برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و کامپیوترها در آمریکا منتشر خواهد شد. دو روز بعد یعنی ۱۶ آبان بازی در کشورهای اروپایی هم عرضه می‌شود.

نکته قابل‌توجه این است که بازی همزمان با جدیدترین ساخته هیدئو کوجیما یعنی Death Stranding روانه بازار می‌شود. قطعا دیدن رقابت این دو بازی به عنوان بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۹ بسیار جذاب خواهد بود.

