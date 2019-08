به گزارش وال‌استریت ژورنال، شرکت سونی تهدید کرده اگر دولت ترامپ به افزایش تعرفه‌های گمرکی کالاهای چینی ادامه دهد، کنسول‌های پلی‌استیشن گران‌تر می‌شوند. دولت ترامپ – که در ماه می قیمت تعرفه‌های اعمال شده بر ۲۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی را ۲۵ درصد افزایش داد – به تازگی تهدید کرده که این تعرفه‌ها روی ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر از کالاهای چینی صادر شده هم اعمال خواهد شد که این مقدار شامل کنسول‌های بازی هم می‌شود.

جهت آماده‌سازی و مقابله با گسترش احتمالی تعرفه‌ها، سونی اعلام کرده که گزینه‌های خود را بررسی می‌کند؛ در حال حاضر، انتقال هزینه ساخت و تولید کنسول روی دوش مشتری‌ها از گزینه‌های در دسترس سونی محسوب می‌شود. وال‌استریت ژورنال در گزارش خود نوشته است که در صورت ادامه یافتن تعرفه‌ها، افزایش قیمت کنسول‌ها یک عمل ضروری است، با این حال سونی هنوز هیچ تصمیم قطعی در این مورد نگرفته است. هیروکی توتوکی، مدیر مالی سونی، درباره این موضوع گفت: «همان‌طور که به دولت آمریکا گفته‌ایم، ما باور داریم که تعرفه‌های بالاتر در نهایت به اقتصاد آمریکا ضربه خواهد زد.»

ماه گذشته شرکت سونی به همراه نینتندو و مایکروسافت برای مقابله و مخالفت با تعرفه‌های مطرح شده بیانیه‌ای به دفتر نماینده تجاری آمریکا ارسال کردند. در این نامه گفته شد که تعرفه‌ها به شکل قابل ملاحظه‌ای کسب و کار این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما در این بین مشتریان آمریکایی و کسب و کارهای کوچکتری مثل بازی‌سازها بیشترین ضربه را خواهند خورد. در این نامه هفت صفحه‌ای تخمین زده شد با این کار، حدود ۲۰۰ هزار شغل در معرض خطر قرار می‌گیرند.

برای مقابله با جنگ تجاری آمریکا و چین، سازندگان کنسول‌ها شروع به خارج کردن تولیدات خود از چین کرده‌اند. ماه گذشته، شرکت نینتندو تولیدات مدل جدید سوییچ را از چین به جنوب شرقی آسیا منتقل کرد. با این حال هنوز هیچ‌کدام از شرکت‌های سونی و مایکروسافت اقدامی انجام نداده‌اند.

روز گذشته خبر دادیم که فروش پلی‌استیشن۴ به ۱۰۰ میلیون دستگاه رسید و این رکورد باعث شد تا پلی‌استیشن۴ سریع‌ترین کنسولی باشد که به این رقم دست پیدا می‌کند. اما از آنجایی که سونی می‌خواهد پلی‌استیشن۵ را در سال ۲۰۲۰ روانه بازار کنند، فروش PS4 کاهش یافته است. سونی کنسول PS5 را به عنوان محصولی خاص با قدرت سخت‌افزاری بالا معرفی کرده که همین موضوع می‌تواند دلیل خوبی برای قیمت بسیار بالای آن باشد. اگر تعرفه‌های ترامپ همچنان ادامه یابند، احتمالا قیمت کنسول‌ها بالاتر هم خواهد رفت.

