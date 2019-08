ساخت Borderlands 3 به پایان رسید

امروز شرکت گیرباکس در توییتی اعلام کرد که بازی Borderlands 3 رسما گلد شده است. این شرکت همچنین در پیامی از تمام افرادی که در ساخت و تکمیل بازی دخیل بودند تشکر کرد.

هنگامی که ساخت یک بازی تمام یا به اصطلاح گلد می‌شود، منظور این است که مراحل ساخت و توسعه اثر به پایان رسیده و تنها مراحل انتشار و توزیع آن باقی مانده است. بنابراین، کار ساخت Borderlands 3 یک ماه مانده تا انتشار رسمی به پایان رسید و حالا بازی در مرحله نهایی به سر می‌برد. پس از این، هر تغییری که سازندگان در بازی و کدهای آن ایجاد کنند به صورت آپدیت در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار می‌گیرد.

داستان Borderlands 3 کمی پس از وقایع Tales from the Borderlands و بسته الحاقی Borderlands 2: Commander Lilith and the Fight for Sanctuary روایت می‌شود. بازی در زمان انتشار چهار قهرمان جدید یا همان Vault Hunter با نام‌های Zane ،Amara ،Moze و FL4K خواهد داشت که هر کدام از آن‌ها، مانند قسمت‌های قبلی، توانایی‌های مخصوص به خود را دارند.

Borderlands 3 در تاریخ ۲۲ شهریور برای پلی‌استیشن۴، ایکس باکس وان و کامپیوترها منتشر خواهد شد. از آنجایی که سازندگان یک قرارداد زمانی با شرکت اپیک گیمز بسته‌اند، کاربران کامپیوتر در زمان عرضه تنها می‌توانند از فروشگاه اپیک بازی را دریافت کنند. زمانی که قرارداد به پایان رسید، بازی برای سایر فروشگاه‌ها مثل استیم هم عرضه خواهد شد. گفتنی است که Borderlands 3 برای گوگل استیدیا هم می‌آید و سازندگان سعی می‌کنند تا قابلیت کراس پلتفرم را به اثر اضافه نمایند.

