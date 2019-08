بتای عمومی Call of Duty: Modern Warfare به صورت میان‌ پلتفرمی در دسترس قرار خواهد گرفت

شب گذشته شاهد رونمایی از بخش چندنفره‌ی بازی Call of Duty: Modern Warfare به صورت عمومی و در قالب یک استریم زنده بودیم. حال استودیوی اینفنیتی‌ وارد (Infinity Ward) و شرکت اکتیویژن (Activision)، اطلاعاتی را از زمان آغاز مرحله‌ی بتای عمومی این اثر و همچنین نحوه‌ی اجرا آن در میان پلتفرم‌های مقصد منتشر کرد. در […]

شب گذشته شاهد رونمایی از بخش چندنفره‌ی بازی Call of Duty: Modern Warfare به صورت عمومی و در قالب یک استریم زنده بودیم. حال استودیوی اینفنیتی‌ وارد (Infinity Ward) و شرکت اکتیویژن (Activision)، اطلاعاتی را از زمان آغاز مرحله‌ی بتای عمومی این اثر و همچنین نحوه‌ی اجرا آن در میان پلتفرم‌های مقصد منتشر کرد.

در ابتدا، بتای بخش چندنفره‌ی این اثر در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹) در دسترس افرادی که این اثر را برروی پلی‌استیشن ۴ پیش‌ خرید کرده‌اند قرار خواهد گرفت. همچنین دو روز بعد و در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹) این مرحله‌ی بتا به صورت عمومی در دسترس کاربران پلی‌استیشن ۴ قرار خواهد گرفت.

کسانی هم که Call of Duty: Modern Warfare را برروی پلتفرم رایانه‌ی شخصی و کنسول اکس‌باکس وان پیش خرید کرده‌اند، در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹) به مرحله‌ی بتای این بازی دسترسی پیدا خواهند کرد. بتای عمومی این اثر برروی دو پلتفرم مورد نظر نیر دو روز بعد و در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹) آغاز می‌گردد. مرحله‌ی بتای Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۸ (۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹) به پایان می‌رسد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، قابلیت بازی‌ میان پلتفرمی از ابتدا و تا پایان مرحله‌ی بتای Call of Duty: Modern Warfare در دسترس خواهد بود. اکتیویژن طی یک سال گذشته تلاش بسیاری را برای گسترش بازی میان پلتفرمی عملی ساخته و از چندماه پیش و حتی قبل از معرفی رسمی Call of Duty: Modern Warfare نیز، موضوع وجود بازی میان پلتفرمی برای این اثر را تایید کرده بود. وجود قابلیت بازی میان پلتفرمی در بخش بتای Call of Duty: Modern Warfare، مطلب امیدوار کننده‌ای است اما با این حال، همچنان اطلاعاتی از سوی اکتیویژن نسبت به این مورد که آیا قابلیت بازی میان پلتفرمی در هنگام عرضه Call of Duty: Modern Warfare نیز در دسترس خواهد بود یا خیر، دردسترس قرار نگرفته است.

بازی Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۸ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. شما می‌توانید آخرین تریلر منتشر شده از این اثر را در اینجا مشاهده فرمایید.

منبع متن: gamefa