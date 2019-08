حدود چند ماه قبل بود که بازی Ghostbusters: The Video Game Remastered توسط استودیوی سیبر اینتراکتیو (Saber Interactive) معرفی شد. حال این استودیو تاریخ عرضه‌ی این ریمستر شیرین و خاطره‌انگیز Ghostbusters: The Video Game را تعیین و به صورت عمومی به اشتراک گذاشته است. Ghostbusters: The Video Game Remastered در خرداد ۱۳۹۸ معرفی شد و […]

حدود چند ماه قبل بود که بازی Ghostbusters: The Video Game Remastered توسط استودیوی سیبر اینتراکتیو (Saber Interactive) معرفی شد. حال این استودیو تاریخ عرضه‌ی این ریمستر شیرین و خاطره‌انگیز Ghostbusters: The Video Game را تعیین و به صورت عمومی به اشتراک گذاشته است.

Ghostbusters: The Video Game Remastered در خرداد ۱۳۹۸ معرفی شد و وظیفه‌ی توسعه‌ی آن نیز بر دوش استودیو سیبر اینتراکتیو قرار دارد که در واقع توسعه دهنده‌ی بازی World War Z است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی این استودیو، Ghostbusters: The Video Game Remastered در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۸ (۴ اکتبر ۲۰۱۹) به دو صورت دیجیتالی و فیزیکی در دسترس کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ و همچنین پلتفرم رایانه‌ی شخصی قرار خواهد گرفت.

نسخه‌ی اصلی این اثر نیز در سال ۲۰۰۹ عرضه گشت و در حال حاضر نیز برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۳ و اکس‌باکس ۳۶۰ و البته پلتفرم رایانه‌ی شخصی در دسترس قرار دارد. شما می‌توانید تریلر بازی Ghostbusters: The Video Game Remastered را اینجا مشاهده فرمایید.

منبع متن: gamefa