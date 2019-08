چندی پیش دیدیم که از تاریخ انتشار نسخه‌ی Complete Edition عنوان Travis Strikes Again: No More Heroes در کشور ژاپن رونمایی شد. حال اما در خبری دیگر، مشخص شده است که نسخه‌ی غربی این بازی نیز قرار است در همان روز به بازارها عرضه شود. هفته‌ی گذشته دیدیم که فروشگاه آمازون از تاریخ انتشار جدیدترین […]

چندی پیش دیدیم که از تاریخ انتشار نسخه‌ی Complete Edition عنوان Travis Strikes Again: No More Heroes در کشور ژاپن رونمایی شد. حال اما در خبری دیگر، مشخص شده است که نسخه‌ی غربی این بازی نیز قرار است در همان روز به بازارها عرضه شود.

هفته‌ی گذشته دیدیم که فروشگاه آمازون از تاریخ انتشار جدیدترین بازی استودیوی Grasshopper Manufacture یعنی Travis Strikes Again: No More Heroes رونمایی کرد. این عنوان قرار است در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۸ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۹) برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شود. انتظار می‌رود که نسخه‌ی رایانه‌ای شخصی آن نیز در همان روز عرضه شود. اما حال به نظر می‌رسد که بازی‌بازان غربی نیز می‌توانند در روز ۲۵ مهر این عنوان را تهیه و آن را تجربه کنند. قرار است که شرکت XSEED Games وظیفه‌ی عرضه‌ی این بازی در آمریکای شمالی بر عهده بگیرد. شرکت Marvel Europe نیز نسخه‌ی اروپایی آن را منتشر خواهد کرد. کاربران شبکه‌ استیم نیز می‌توانند در همان روز، شاهد عرضه‌ی نسخه‌ی غربی این بازی باشند.

نسخه‌ی Complete Edition بازی Travis Strikes Again: No More Heroes قرار است که علاوه بر بهبودهای بصری نسبت به نسخه‌ی ابتدایی، شامل تمامی بسته‌های الحاقی نیز باشد.

پیش از این بازی بازی Travis Strikes Again: No More Heroes برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شده است. عنوان No More Heroes 3 نیز قرار است در سال ۲۰۲۰ میلادی برای این کنسول منتشر شود.

منبع متن: gamefa