یکی از جذاب‌ترین عناوین ترد پارتی معرفی شده برای کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ در جریان مراسم E3 امسال، بازی محبوب و موفق The Witcher 3: Wild Hunt بود. اگرچه تاریخ دقیق انتشار این بازی برروی کنسول نینتندو سوییچ هنوز مشخص نشده است ولی کارگروه رده‌بندی نرم‌افزارهای سرگرمی (Entertainment Software Rating Board یا به اختصار ESRB) فرآیند درجه‌بندی سنی این بازی را به پایان رسانده است.

مشخص شدن رده‌بندی سنی یک بازی از سوی کارگروه ESRB معمولا به این معنی است که به زمان انتشار این عنوان بسیار نزدیک شده‌ایم. شما می‌توانید توضیحات ارائه شده توسط این کارگروه درباره‌ی نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی The Witcher 3: Wild Hunt را در ادامه مشاهده کنید. این کارگروه همانند دیگر پلتفرم‌ها، رده‌بندی سنی بزرگ‌سال یا M (کاربران بالای ۱۷ سال) را برای نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی The Witcher 3 در نظر گرفته است.

محتوای موجود در بازی: خون و خون‌ریزی، خشونت بالا، پوشش نامناسب شخصیت‌ها، نیاز به درک بالای زبان (Strong Language)، محتوای جنسی، استفاده از الکل. خلاصه‌ی توضیحات مربوط به رده‌بندی: این یک بازی جهان‌باز است که در آن، بازی‌بازان نقش یک شکارچی هیولا به نام گرالت (Geralt) را ایفا کرده و به جست و جو برای پیدا کردن یک زن گمشده می‌پردازند. بازی‌بازان هم‌زمان با گشت و گذار در یک دنیای جنگ‌زده، به انجام ماموریت‌ها و کشتن سربازان و موجودات خیالی می‌پردازند. شخصیت‌ها علاوه بر درگیر شدن با استفاده از شمشیر و دیگر سلاح‌های مشابه، از حملات جادویی نیز استفاده می‌کنند. درگیری‌ها و مبارزات شامل فریاد‌های ناشی از درد و صدای ناشی از برخورد سلاح‌ها می‌شود. پاشش شدید خون در زمان زخمی شدن دشمنان رخ می‌دهد و برخی از حملات به قطع سر و قطع عضو منجر می‌شود. در برخی از میان‌پرده‌ها، لحظه‌ی پاشش خون و یا قطع عضو به صورت صحنه آهسته نمایش داده می‌شود. در طول روند بازی، بازی‌بازان می‌توانند با برخی از شخصیت‌های مونث وارد رابطه شوند. بازی شامل ماموریت‌های جانبی می‌شود که در آن، گرالت پس از نوشیدن الکل، هوشیاری خود را به صورت کامل از دست می‌دهد. برخی از کلمات نامناسب در طول مکالمات شنیده می‌شوند.

بازی The Witcher 3: Wild Hunt هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. اگر بازی را برروی پلتفرم‌های یاد شده تجربه نکرده‌اید و منتظر انتشار این عنوان برروی کنسول نینتندو سوییچ هستید، تماشای نقد و بررسی ویدئویی این بازی با عنوان «ویدئو گیمفا: باشکوه ترین خداحافظی تاریخ | بررسی ویدئویی The Witcher 3: Wild Hunt» برای شما خالی از لطف نخواهد بود. علاوه بر این، مطالعه‌ی مقاله‌ی «شاهکاری جاودان در تاریخ هنر… | چرا The Witcher 3 یکی از برترین عناوین تاریخ است؟» به قلم مصطفی زاهدی به شما هواداران این سری توصیه می‌شود.

