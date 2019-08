استودیوی Remedy Entertainment به‌تازگی مراحل ساخت بازی Control را به پایان رساند و حال که کمتر از یک ماه تا انتشار آن باقی مانده، جزئیات جدیدی از این عنوان و محتویات اضافه‌ای که در دسترس قرار می‌گیرند منتشر کرده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از IGN، توماس پوها به عنوان مدیر روابط عمومی Remedy، تایید کرد Control در زمان عرضه فاقد حالت Photo Mode خواهد بود اما مدتی بعد از عرضه به آن اضافه می‌شود. او گفت: "یک Photo Mode بعد از عرضه به بازی افزوده خواهد شد. زمانی که بعد از ارسال بازی به فروشگاه‌ها استراحت کردیم و نفس گرفتیم، روی آن کار می‌کنیم."

پوها همچنین تایید کرد Control فاقد قابلیت New Game Plus خواهد بود و این به دلیل منابع محدود سازندگان و همچنین ماهیت خود بازی و نحوه پیشرفت در آن است:

"New Game Plus نخواهیم داشت. ما درباره آن صحبت کرده بودیم اما تعدادی محدودیت در طراحی بازی وجود دارد و دلایل فنی و همچنین نداشتن منابع کافی، مانع وجود این قابلیت در Control شدند."

نداشتن New Game Plus در عنوانی مثل Control که یک بازی براساس Metroidvania است، امری منطقی محسوب می‌شود چون ماهیت کلی بازی مربوط به آن است که برخی قابلیت‌ها و مهارت‌ها را از همان ابتدا نداشته باشید تا در مواجه با برخی موانع، با چالش روبه‌رو شوید. شروع چنین عنوانی با تمام قابلیت‌ها قطعا ماهیت آن را زیر سوال می‌برد و استودیوی Respawn هم به همین دلیل New Game Plus را در بازی Star Wars Jedi: Fallen Order قرار نداده است.

بازی Control در تاریخ 27 ماه آگوست (5 ماه شهریور) برای دو کنسول PlayStation 4 و Xbox One و همچنین پلتفرم PC منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame