«تایلر نینجا بلوینز» (Tyler “Ninja” Blevins)، بزرگترین نام در بازی «فورتنایت» (Fortnite) و یکی از مهم‌ترین ستارگان «توییچ» (Twitch)، این پلتفرم را به مقصد «میکسر» (Mixer) مایکروسافت ترک می‌کند. این خبر توسط شخص نینجا طی استریمی در توییچ اعلام شد، و او این را «فصل بعدی» زندگی‌اش نامید. «میکسر» سرویس استریم تازه واردی است که در سال ۲۰۱۶ و تحت نام «بیم» (Beam) توسط مایکروسافت معرفی شد. این سرویس در سال ۲۰۱۷ به «میکسر» تغییر نام داد؛ و ورود نینجا به آن دارایی ارزشمندی برای این سرویس نوپا – که در طول این مدت چندان در رقابت با سرویس‌های مشابه توییچ و یوتیوب موفق نبوده است – محسوب می‌گردد.

نینجا در ویدوی کوتاهی در این باب چنین گفت: «من مدتها به این قضیه فکر می‌کردم؛ و حقیقتا بینهایت هیجان‌زده‌ام تا این خبر را به همه برسانم. من از حالا به بعد بصورت تمام وقت روی میکسر استریم می‌کنم. واقعا واژگان مناسب را برای بیان احساساتم پیدا نمی‌کنم، و دیوانه شده‌ام، در معنای مثبت آن. من احساس می‌کنم که به ریشه‌های استریم کردن بازگشته‌ام.» البته که طبق گفته‌های نینجا، استریم‌های او «دقیقا مشابه» قبل خواهد بود، بنابراین انتظار نداشته باشید که او به این زودیها از فورتنایت جدا شود.

برای مدتهای مدید، نینجا بزرگترین ستاره توییچ بود، و او هنوز هم در بین شخصیت‌های محبوب این پلتفرم قرار دارد. توییچ در واکنش به این خبر چنین اعلام کرده است:

«ما برای سالها عاشق نگاه کردن به نینجا در توییچ بودیم، و بابت همه چیزهایی که برای خودش، خانواده‌اش، و جامعه بازی‌کنندگان بدست آورده است، به خود می‌بالیم. برای او در کارهای آینده‌اش بهترین‌ها را آروزمندیم.»

گروه میکسر هم چنین به نینجا خیر مقدم گفت:

«ما برای خوشامدگویی به نینجا و جامعه وابسته به او، هیجان‌زده‌ایم. «میکسر» مکانی است که از روز اول حول مثبت و پذیرا بودن شکل گرفته است، و ما در انتظار انرژی‌ای هستیم که نینجا و جامعه وابسته‌اش با خود به میکسر میاورند.»

همه این اخبار با فاصله تنها یک روز از حضور همه جانبه نینجا در فینال جام جهانی فورتنایت در نیویورک، رخ می‌دهد. او در این رویداد، در دو مسابقه مختلف شرکت داشت، و حتی وظیفه گزارشگری مسابقات را هم به عهده گرفت. نینجا در بین استریمرها به سطحی از برجستگی و توجه رسیده، که حقیقتا نادر است. او چندی پیش روی جلد مجله ESPN ظاهر شد، و در برنامه The Ellen DeGeneres Show حضور یافت.

