شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) در جریان مراسم Dragon Quest Summer Festival امسال در شهر توکیو (Tokyo) اعلام کرد که یک نسخه‌ی دمو از بازی Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition به زودی منتشر می‌شود.

متاسفانه شرکت اسکوئر انیکس تاریخ دقیق انتشار نسخه‌ی دموی بازی را مشخص نکرده است ولی با توجه به این که این بازی ماه آینده‌ی میلادی منتشر می‌شود، مدت زمان انتظار برای تجربه‌ی این نسخه طولانی نخواهد بود. علاوه بر این، هنوز مشخص نیست که نسخه‌ی دمو در دسترس تمامی کاربران قرار می‌گیرد یا تنها به کشور ژاپن محدود خواهد شد.

کسانی که نسخه‌ی دمو را تجربه کنند می‌توانند فایل ذخیره‌ی خود را به بازی اصلی منتقل کنند. علاوه بر این، کسانی که نسخه‌ی دمو را دانلود و تجربه کنند، در کنار دریافت یک Skill Seed در نسخه‌ی نهایی بازی، یک کارت The One Descended From Edrick را نیز دریافت خواهند کرد. شما می‌توانید از این کارت در بازی کارتی و رایگان Dragon Quest Rivals برروی کنسول نینتندو سوییچ استفاده کنید.

علاوه بر این، شرکت اسکوئر انیکس تایید کرده است که بازی Dragon Quest 11 S به بازی‌بازان اجازه می‌دهد به دنیای بازی Dragon Quest 10 نیز سفر کنند. در کنار این موضوع، نسخه‌ی بهبود یافته‌ی حالت Draconian Mode نیز در اختیار بازی‌بازان قرار خواهد گرفت. با فعال کردن Super Shypox در این حالت، تمامی اعضای تیم شما تحت تاثیر جادوی Super Shypox قرار می‌گیرند.

بازی Dragon Quest 11 S در تاریخ ۵ مهر ماه سال جاری (۲۷ سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد. مراحل توسعه‌ی نسخه‌ی ژاپنی این بازی مدتی پیش به پایان رسیده بود.

منبع متن: gamefa