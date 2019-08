بازی موبایلی Pokemon Go بیش از یک میلیارد بار دانلود شده است

بازی موبایلی Pokemon Go در ماه جولای سال ۲۰۱۶ عرضه شد و توانست تکانی اساسی به بازی‌های واقعیت افزوده بدهد به طوری که بعد از این بازی، بسیاری از استودیو سعی کردند از آن تقلید کنند و به موفقیت آن دست یابند. اخیرا در وب‌سایت Serebii، وب‌سایت تبلیغاتی مرتبط با محصولات شرکت Pokemon، ویدیویی منتشر شد و بر طبق آن مشخص شد که بازی موبایلی Pokemon Go در سراسر جهان بیش از یک میلیارد بار دانلود شده است.

چنین آماری برای این بازی کاملا قابل پیش‌بینی بود، این بازی درست بعد از ۲ ماه از تاریخ عرضه‌ی جهانی خود، بیش از ۵۰۰ میلیون بار دانلود شده بود، در فوریه ۲۰۱۷ نیز گزارش شده بود، میزان دانلود بازی پوکمون گو مرز ۶۵۰ میلیون بار را رد کرده است، در گزارش آخر نیز در تاریخ می ۲۰۱۸ مشخص شد که این بازی بیش از ۸۰۰ میلیون بار دانلود شده است.

پوکمون‌ها جدیدی نظیر Ruby، Sapphire و Emerald در تاریخ ۲ سپتامبر به این بازی اضافه خواهند شد.

بازی Pokemon Go از همان روز‌های اول طرفداران بسیاری به دست آورد و توانست سبک واقعیت افزوده را بر سر زبان‌ها بیاندازد، یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین بازی‌هایی که به تازگی در این سبک منتشر شده است، بازی Harry Potter: Wizards Unite است که توانست مخاطبان زیادی را جذب کند، ولی با این حال تعداد طرفداران این بازی با تعداد طرفداران بازی Pokemon Go به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

