احتمالا Devil May Cry 5 به Xbox Game Pass اضافه خواهد شد

فرانچایز دوست‌داشتنی و محبوب Capcom در اوایل سال جاری بالاخره با نسخه پنجم جان تازه‌ای به خود گرفت و طرفداران مدت‌ها منتظر چنین چیزی بودند و ظاهرا ارزشش را داشت. Devil May Cry 5 بازگشت خوبی بود و توانست فروش خوبی هم برای Capcom فراهم کند.

با این حال، اگر هنوز به هر دلیلی موفق به تجربه بازی نشده‌اید، در صورت داشتن یک Xbox One خبر خوبی برای شما داریم. به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، برخی کاربران در فروشگاه Xbox لیستی را دیدند که حاکی از اضافه شدن Devil May Cry 5 به سرویس Xbox Game Pass بود. هنوز این مورد به‌طور رسمی تایید نشده اما احتمالا به‌زودی سازندگان هم آن را تایید خواهند کرد (شاید در Gamescom؟). این لیست هم احتمالا به اشتباه و زودتر از زمان موعود لو رفته است. این خبر در صورت حقیقت داشتن امتیاز بسیار مثبتی برای Xbox Game Pass محسوب می‌شود چون Devil May Cry 5 کیفیت خوبی داشت و مدت زیادی هم از عرضه آن نگذشته است.

Devil May Cry 5 هم‌اکنون برای PC ،PS4 و Xbox One در دسترس قرار دارد.

منبع متن: pardisgame