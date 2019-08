در مسابقات EVO 2019 که یکی از مهم‌ترین مسابقات در زمینه‌ی بازی‌های مبارزه‌ای محسوب می‌شود، مشخص شد که بازی جدیدی از سری بازی‌های مبارزه‌ای Guilty Gear توسط استودیو‌ی Arc System ٌWorks در دست توسعه است.

اطلاعات چندانی از این بازی در دسترس نیست، حتی پلتفرم‌های مقصد و نام رسمی این بازی نیز مشخص نشده‌ است و تنها اعلام شده این بازی در سال ۲۰۲۰ عرضه خواهد شد

سری بازی‌های «گیلتی گیر» از آن دسته از بازی‌های مبارزه‌ای دو و نیم بعدی محسوب می‌شود که مخصوص عاشقان انیمه و مانگا ساخته شده است، بازی Dragon Ball FighterZ شاید شبیه‌ترین بازی به سری «گیلتی گیر» نسبت به سایر آثار مبارزه‌ای باشد، البته شایان ذکر است که بازی Dragon Ball FighterZ نیز توسط استودیو‌ی سازنده سری «گیلتی گیر»، یعنی؛ «آرک سیستم ورک» ساخته شده است.

در جریان مسابقات EVO 2019 تیزر کوتاهی نیز از جدید‌ترین بازی این سری منتشر شد، سبک هنری بسیار جذاب، موسیقی هیجان‌انگیز، حرکات نرم شخصیت‌ها و همچنین معرفی شخصیت‌ها و مبارزان جدید، مواردی هستند که می‌توان بعد از دیدن این تیزر به آن‌ها اشاره کرد.

تیزر منتشر شده از این بازی را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

دانلود mp4

The post قسمت جدید سری Guilty Gear در حال ساخت است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala