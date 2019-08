هفته پیش استودیوی «اینفینیتی وارد» (Infinity Ward) مقدار معتنابهی اطلاعات و جزییات جدید از بخش چند نفره بازی «کال آو دیوتی: مدرن وارفر» (Call of Duty: Modern Warfare) منتشر کرد. این جزییات در یک لایواستریم، و نیز در یک جلسه خبری با حضور خبرنگاران حوزه بازی در لس آنجلس در دسترس طرفداران قرار گرفت. چنانکه که مشخص شد، یکی از پاداش‌های بازی‌کنندگان پس از اجرای «کشتن‌های زنجیره‌ای» (Killstreak) در بخش چند نفره بازی، سلاح «فسفر سفید» خواهد بود؛ چیزی که مناقشات زیادی برانگیخت.

در دنیای واقعی، «فسفر سفید» یک سلاح شیمیایی است که قدرت وحشتناکی دارد. این ماده شیمیایی با اشتعال در مجاورت اکسیژن دود سفید و غلیظی ایجاد می‌کند، که می‌تواند حرکت گروهان را مخفی سازد، یا سربازان دشمن را دچار سردرگمی نماید. اما آنچه فسفر سفید را به ماده‌ای خطرناک بدل کرده، واکنش زنجیره‌ای آن با اکسیژن است که حرارت بالایی ایجاد می‌کند؛ حرارتی که به سادگی پوست را مضمحل کرده، ماهیچه‌ها، و حتی استخوان را سوراخ می‌کند. علاوه بر آن، این ماده روزها و هفته‌ها پس از استفاده، قابلیت اشتعال خود را حفظ می‌کند.

از زمانیکه که مشخص شد استودیوی اینفینیتی به بازی‌کنندگان اجازه می‌دهد از این سلاح علیه یکدیگر استفاده کنند، انتقادات زیادی به سوی این استودیو سرازیر شد. به نظر می‌رسد که این سلاح مخوف با اهداف بیان شده توسط اینفینیتی در مورد بخش تکنفره بازی در تقابل قرار دارد. مطابق آنچه این استویو پیش از این بیان کرده بود، روایت «مدرن وارفر» باید زمخت و واقعگرایانه باشد، تا بتواند حوزه‌های خاکستری اخلاقیاتی را که سربازان طی ماموریت‌های خود با آن روبرو می‌شوند، و تلاش ایشان برای انتخاب و انجام کار درست را بررسی نماید.

واقعیت اینست که بازی‌های «کال آو دیوتی» در گذشته هم سلاحهای وحشتناکی را به بخش چند نفره خود اضافه کرده بودند. سلاحهایی چون شعله‌افکن، بمبهای ناپالم، و حتی سلاح هسته‌ای. چندی پیش بود که «جوئل امیل» (Joel Emsile) – کارگردان هنری بازی – در مصاحبه‌ای با «گیم‌اسپات» (Gamespot) اشاره کرده بود که تریلر بخش چند نفره بازی با یک انفجار اتمی به پایان می‌رسد. در بازی‌های قبلی مجموعه هم بمبهای اتمی یکی از پاداشهای کشتن‌های زنجیره‌ای بود. او در این مصاحبه چنین گفته بود:

«در نهایت، من فکر می‌کنم که این یک بازی واقعگرایانه است. یک بازی برای بزرگسالان، و شما فرود یک بمب اتمی را در انتهای تریلر شاهد خواهید بود.»

مطابق نظر امیل، و با توجه به عدم ارتباط بین آنچه روایت بخش تکنفره قصد دارد در باب جنگ بیان کند، و شکلی که بخش چند نفره آن را نمایش می‌دهد، به نظر می‌رسد که این دو بخش تلاش می‌کنند که به چیزهای متفاوتی دست یابند.

«من گمان می‌کنم که نهایتا، روایت داستانی را بیان می‌کند، داستانی جدی، و در این مسیر کارهایی می‌کند تا چیزهایی بسازد. تلاش می‌کند که در بازی‌کنندگان واکنشی دراماتیک برانگیزد، و احساساتی در تو ایجاد نماید.»

«استفان میلر» (Stephen Miller) – کارگردان صدای بازی – اضافه کرد: «ما می‌خواهیم درباره کاری که در بازی انجام می‌دهند، آگاه باشند.» و میلر ادامه داد:

«در تجربه روایت، شما از این چشم انداز و جهان استفاده می‌کنید تا بازی‌کنندگان دلواپس کاراکترهای بازی بشوند. سپس در فضای چند نفره، تلاش می‌کنید با استفاده از همان مواد و مصالح جهان، آنها را تحت فشار بگذارید، تا اهمیت بیشتری برای کاری که می‌کنند، و لذتی که از آن می‌برند، قائل شوند. چیزی شبیه به یک شطرنج روانی؛ جاییکه شما با همین مکانیک‌ها و کارهایی که انجام می‌دهید، و کاراکترهایی که در این فضا قرار می‎گیرند، معماها را حل می‌کنید. این بیشتر در مورد بازنمایی شماست در فضای بازی.»

« [..] تقریبا مثل اینست که در فیلمی یکسان، دو بازیگر مختلف داشته باشید. شما ممکن است کاراکتری داشته باشید، دراماتیک، عمیق، آسیب دیده، و با گذشته‌ای داغان و همه این آسیب‌های روحی. از آنطرف، کاراکتری دیگری دارید که به هیچ چیز اهمیت نمی‌دهد و کلا شخصیت بی‌تفاوتی دارد. ولی من به او به این شکل نگاه می‌کنم. من تقریبا به بازی چنان نگاه می‌کنم که انگار، در فیلمی واحد، نمایشی واحد، سه کاراکتر و بازیگر بسیار متفاوت داریم.»

به هر حال، و چنانکه ما نحوه استفاده از فسفر سفید در «مدرن وافر» را دیده‌ایم، از آن تنها به عنوان عنصری دودزا استفاده شده است که میدان نبرد را در ابری سفید فرو برده، آسیب جزیی هم به دشمنان وارد می‌کند. این سلاح میدان دید دشمنان را به حالت سیاه و سفید بدل کرده، در حالیکه سرفه‌کنان از میان آن عبور می‌کنند، گیج و سردرگمشان می‌کند.

طبق گزارشات، ارتش آمریکا هنگام جنگ در عراق، و در مبارزه با داعش، از فسفر سفید استفاده کرده است. این ماده در پیمان منع استفاده از سلاحهای شیمیایی – تا جاییکه از آن تنها به عنوان یک اسلحه دودزا، و نه یک ماده کشنده استفاده شود – ممنوع نشده است. سازمان‎های حقوق بشری همواره به ایالات متحده و دیگران برای متوقف ساختن استفاده از سلاحهای شیمیایی – به دلیل خطرات آن برای شهروندان، خصوصا در مناطق شهری – فشار آورده‌اند.

