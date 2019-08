شاید بازی «ماینکرفت» (Minecraft) بواسطه روی‌آوری دوباره یوتیوبرهای معروف به آن، و نیز خاطره‌بازی بزرگسالان، رونقی بازیافته باشد؛ ولی حتی آن هم توان رقابت با Roblox را ندارد.

Roblox یک بازی سندباکس (Digital Playground) است مشابه جوامع آنلاینی چون Habbo Hotel، یا بازی‌هایی مانند Second Life. این بازی به تازگی به رکورد ۱۰۰ میلیون کاربر فعال ماهیانه دست یافته است. شرکت سازنده بازی این مهم را با عرضه محتوای انحصاری و محدود رایگان برای بازی‌کنندگان، جشن گرفته است. David Baszucki – رئیس شرکت سازنده – در یک اعلامیه خبری چنین اظهار داشت:

«Roblox تنها با ۱۰۰ بازی‌کننده و تعداد معدودی سازنده شروع کرد، که الهام‌بخش یکدیگر بودند برای رونق بخشیدن و زنده نگه داشتن این چشمه خلاقیت و همکاری.»

بازی Roblox از زمان عرضه در سال ۲۰۰۵، به آرامی در حال ساخت جامعه کاربران خود بوده است؛ یعنی چهار سال قبل از عرضه یکی از بزرگترین رقبایش – ماینکرفت. این بازی در سالهای اخیر بطور فزاینده‌ای محبوبیت یافته است. بازی Roblox یک جامعه بزرگ دنبال کننده در یوتیوب دارد، و حتی در موزیک ویدیویی از «کانیه وست» (Kanye West) هم مورد اشاره قرار گرفته است، که در آن او و «لیل پامپ» (Lil Pump) لباس‌هایی شبیه آواتارهای Roblox به تن داشتند.

برای مقایسه، بازی ماینکرفت – طبق گفته مایکروسافت – بیش از ۹۱ میلیون بازی‌کننده فعال ماهانه دارد. این بازی هم اخیرا، به دلیل روی‌آوری یوتیوبرهای محبوب، دوباره مورد توجه واقع شده است. کسانی مثل Jacksepticeye و PewDiePie که بخش قابل توجهی از محتوای خود را به ویدیوهای طولانی از جلسات بازی ماینکرفت اختصاص داده‌اند. علاوه بر آن، «دانیل کیم» (Daniel “Keemstar” Keem) هم – که از یوتیوبرهای بسیار مشهور و محبوب است – مشغول تولید یک مجموعه هفتگی جدید است تحت عنوان «دوشنبه‌های ماینکرفت» (Minecraft Monday)، که به بازگردادن این بازی به سطح اول خبرهای حوزه صنعت کمک کرده است. او در این زمینه به پولیگان (Polygon) چنین گفت:

«نه سال بعد، آن کودکان بزرگتر شده‌اند و نوستالژی وارد عمل شده است. علاوه بر آن، ورود ماینکرفت به فرهنگ Meme طی دو سال گذشته، به جذابیت آن یاری رسانده است.»

این علاقه جدید به ماینکرفت می‌تواند به این معنی باشد که این بازیِ متعلق به مایکروسافت، به زودی از Roblox سبقت خواهد گرفت. علاوه بر آن، بازی واقعیت مجازی Minecraft: Earth هم – که همزمان رقیب «پوکمان گو» (Pokemon Go) هم خواهد بود – می‌تواند عامل دیگری باشد بر این سبقت‌گیری، زمانیکه اواخر امسال به بازار آید. تا آن زمان اما، Roblox صدرنشین است.

