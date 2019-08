به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، کمپانی ژاپنی Capcom یک نشان تجاری برای عنوان Shinsekai Into the Depths در ژاپن و اروپا ثبت کرده است. این نشان تجاری در تاریخ 24 جولای به ثبت رسیده و خبر آن امروز به صورت عمومی منتشر شده است.

به احتمال فراوان، Shinsekai Into the Depths یک آی‌پی جدید می‌باشد که سازنده و ناشر سری بازی‌های Resident Evil و Devil May Cry به زودی از آن رونمایی خواهد کرد. این احتمال می‌رود که کپکام، بازی جدید خود را در مراسم گیمزکام که دو هفته‌ی دیگر آغاز می‌شود، معرفی کند. احتمال دیگر، مراسم Tokyo Games Show است که 21 شهریور برگزار خواهد شد.

افتتاحیه‌ی مراسم گیمزکام در تاریخ 20 آگوست(سه‌شنبه 29 مرداد) و به میزبانی "جف کیلی" و احتمالا با نمایش تریلر جدید Death Stranding آغاز خواهد شد.

منبع متن: pardisgame