آنطور که پیداست، مراسم گیمزکام یک افتتاحیه‌ی باشکوه خواهد داشت؛ افتتاحیه‌ای که میزبان آن، یکی از چهره‌های شناخته شده‌ی صنعت گیم "جف کیلی" است. طی امروز، جف کیلی طی انتشار توئیت‌های متعدد، باعث شده است تا گیمرهای سرتاسر دنیا هیجان زده شده و بی‌صبرانه منتظر آغاز این رویداد شوند.

پیش از این، به صورت رسمی تایید شد که یکی از نوابغ صنعت گیم "هیدئو کوجیما" در شب افتتاحیه‌ی Gamescom 2019 حاضر شده و تریلر جدیدترین پروژه‌‌اش یعنی بازی انحصاری Death Stranding را به نمایش خواهد گذاشت. اما به نظر می‌رسد که سونی، تنها ناشر بزرگی نیست که برای شب افتتاحیه‌، نماینده خواهد داشت.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، "جف کیلی" طی پستی بر روی توئیتر تایید کرد که در شب افتتاحیه‌ی نمایشگاه Gamescom ناشران زیادی، نمایش‌هایی را از بازی‌های خود به اشتراک خواهند گذاشت:

"بیش از 15 ناشر بازی‌های ویدئویی، محتویات جدید و رونمایی‌های را طی شب افتتاحیه‌ی مراسم گیمزکام به نمایش خواهند گذاشت. یک شب هیجان‌انگیز برای دوشنبه، 19 آگوست. امیدوارم تا شما نیز به صورت زنده این افتتاحیه را تماشا کنید."

البته، به غیر از Death Stranding هنوز مشخص نیست که چه تریلرهایی منتشر خواهند شد. EA می‌تواند از این فرصت برای رونمایی از نسخه‌‌های جدید Need for Speed و Plants vs Zombies استفاده کند. مایکروسافت می‌تواند با Gears 5 در مراسم حضور داشته باشد، 2K نمایش جدیدی از Borderlands 3 را منتشر کند و Google نیز می‌تواند اطلاعات جدیدی از سرویس استریم خود استدیا را در اختیار کاربران قرار دهد. کپکام، اسکوئر انیکس، یوبی‌سافت و... نیز ناشرهایی هسنتد که انتظار می‌رود تا ویدئوهای جدیدی از بازی‌های در دست ساخت خود به اشتراک بگذارند. اما هیجان‌انگیزترین تریلر می‌تواند مربوط به یکی از موزدانتظارترین بازی‌های نسل هشتم The Last of Us Part 2 باشد. دیدگاه شما در این باره چیست؟ آیا سونی پس از 14 ماه سکوت، نمایش جدید پروزه‌ی ناتی‌داگ را با رونمایی از کارکتر جول پخش خواهد کرد؟ در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame