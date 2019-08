پیش از این، سازندگان تایید کرده بودند که Call of Duty: Modern Warfare از قابلیت کراس‌پلی بین کنسول‌ها و PC پشتیبانی خواهد کرد. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، طراح بخش چند‌نفره‌ی بازی بر روی وبلاگ رسمی Playstation تایید کرد که Call of Duty: Modern Warfare بر روی PS4 از ماوس و کیبورد پشتیبانی خواهد کرد:

"یکی از روش‌های اصلی‌ این است که ما در حال برنامه‌ریزی سیستم Matchmaking بر اساس دستگاه‌های جانبی می‌باشیم. همچنین، ما از قطعات جانبی مختلفی پشتیبانی می‌کنیم، پس اگز شما قصد دارید تا به PS4 خود ماوس و کیبورد وصل کنید، شما می‌توانید این کار را انجام دهید."

به بیان بهتر، کسانی که بر روی PS4 و Xbox One از ماوس و کیبورد استفاده می‌کنند درون یک بخش در سیستم Matchmaking قرار خواهند گرفت. کسانی هم که کنترلر این کنسول‌ها را به کار می‌برند، با هم دیگر در یک بازی آنلاین قرار خواهند گرفت. این سیستم سبب می‌شود تا هیچگونه بی‌عدالتی در بخش مالتی‌پلیر بازی به وجود نیاید. Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ 25 اکتبر 2019 (جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸) برای PC ،PS4 و Xbox One در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame