از باندل محدود Xbox One X بازی Gears 5 رونمایی شد + ویدئوی آنباکسینگ این باندل

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، کمپانی Microsoft به صورت رسمی از باندل محدود Xbox One X بازی Gears 5(تصویر بالا) رونمایی کرد. این بادل زیبا و فوق‌العاده با قیمت 499 دلار هم‌اکنون برای پیش‌خرید در دسترس می‌باشد. محتویات این باندل شامل کنسول Xbox One X که آرم لوکاست بر روی آن به چشم می‌خورد، نسخه‌ی Ultimate Edition بازی Gears 5، بازی Gears of War Ultimate Edition، نسخه‌های استاندارد Gears of War 3، Gears of War 2 و Gears of War 4، کنترلر محدود و وایرلس کارکتر Kait Diaz، اشتراک یک ماهه‌ی سرویس‌های Gold و Xbox Game Pass و اسکین‌های درون بازی می‌باشد.

همچنین، کنترلر بازی به صورت جداگانه با قیمت 75 دلار عرضه خواهد شد. علاوه بر این، کانال Xbox بر روی یوتیوب، ویدئوی آنباکسینگ این باندل را به اشتراک گذاشته است که در زیر می‌توانید آن را تماشا کنید.

Gears 5 در تاریخ 10 سپتامبر (سه‌شنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۸) برای PC و Xbox One در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame