از چند هفته پیش با انتشار اولین تریلر از سریال The Witcher در رویداد Comic-Con، انتظارات برای این سریال به بالاترین حد خود رسیده و طرفداران منتظر اعلام تاریخ دقیق پخس سریال از سوی سرویس استریم Netflix هستند. این سریال توسط تهیه‌کننده و نویسنده با سابقه تلوزیون (The Defenders، The Umbrella Academy) یعنی "لارن اسمیت هیسریچ" رهبری می‌شود و از آن جایی که "هیسریچ" نیز از اهمیت این سریال میان طرفداران آگاهی دارد، در روند پیش‌تولید و نوشتن فیلم‌نامه با استودیو توسعه‌دهنده بازی‌های تحسین‌شده The Witcher یعنی CD Projekt Red مشورت‌هایی را داشته است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، "هیسریچ" اخیرا در توییت‌هایی در صفحه شخصی خود پیرامون اتفاقات رخ‌داده هنگام بازدید وی از لهستان و استودیو CD Projekt Red صحبت کرده و بخش‌هایی از سفر خود را شرح داده است.

به گفته‌ی وی با اینکه سریال در اصل از روی کتاب‌ها اقتباس شده و ارتباطی با اقتباس‌های CDPR و دنیای بازی ندارد، "هیسریچ" به لهستان سفر کرده تا کمی با فضای این سری و دلیل محبوبیت آن در دنیا آشنا شود: "بازدید از CD Projekt Red یکی از قله‌ها و نقطه‌های اوج در تجربیاتِ من از سری Witcher است. افراد بسیاری در استودیو از کار ما حمایت کرده و منتظر سریال هستند. "

در جواب به سوالات برخی از طرفداران "هیسریچ" اشاره کرده که تجربیات مورد علاقه‌ی او از این سفر "صحبت با افرادی بوده که زندگی‌های‌شان از روی شور و اشتیاق با گرالت و سری The Witcher گره خورده و به شدت عاشق آن هستند." و اینکه البته توانسته مجموعه‌ای از کارت‌های Gwent هدیه بگیرد که به شدت آن‌ها را دوست دارد.

هم‌چنین وی در رابطه با یکی از بدترین و البته خنده‌دارترین لحظات بازدیدش از استودیو نیز صحبت کرده: "می‌توانم به شما بگویم که یکی از آبروبرترین و شرم‌آورترین لحظات من در استودیو زمانی بود که پس از بازدید از بخش‌های مختلف، دیدم توسعه‌دهندگان در حال کار برروی بازی Cyberpunk 2077 هستند و از آن‌ها بدترین و آزاردهنده‌ترین سوال ممکن را پرسیدم: خب بازی چه زمانی عرضه میشه؟" می‌توانم به شما قول دهم که دیگر چنین اتفاقی نخواهد افتاد. "

فصل اول سریال The Witcher اواخر امسال از سرویس استریم Netflix پخش خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame