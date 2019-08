همان‌طور که می‌دانید، Gamescom بزرگترین رویداد اروپایی صنعت بازی‌های ویدئویی محسوب می‌شود. به همین خاطر، هر ساله شاهد رونمایی‌ها و نمایش‌های اختصاصی از عناوین مختلف هستیم. حال با توجه به توئیت جدید آقای جف کیلی (Geoff Keighley)، ظاهراً این بار با یکی از پرمحتوا‌ترین کنفرانس‌های تاریخ Gamescom طرف هستیم. جف کیلی اطلاعات جالبی را در […]

همان‌طور که می‌دانید، Gamescom بزرگترین رویداد اروپایی صنعت بازی‌های ویدئویی محسوب می‌شود. به همین خاطر، هر ساله شاهد رونمایی‌ها و نمایش‌های اختصاصی از عناوین مختلف هستیم. حال با توجه به توئیت جدید آقای جف کیلی (Geoff Keighley)، ظاهراً این بار با یکی از پرمحتوا‌ترین کنفرانس‌های تاریخ Gamescom طرف هستیم.

جف کیلی اطلاعات جالبی را در مورد برنامه‌های شب افتتاحیه‌ی Gamescom 2019 به اشتراک گذاشت. بیش از ۱۵ ناشر در طی این نمایش ویژه حضور داشته و قرار است تا از بازی‌ها و محتویات جدید رونمایی کنند.

بیش از ۱۵ ناشر بازی‌های ویدئویی در طی شب افتتاحیه‌ی Gamescom 2019 از محتویات و عناوین جدید رونمایی خواهند کرد. ما در حال آماده کردن یک برنامه‌ی هیجان انگیز برای دوشنبه ۲۱ مرداد (۱۹ آگست) هستیم! امیدواریم که شما هم بتوانید این پخش زنده را تماشا کنید!

همان‌طور که مشاهده کردید، شاهد یک لاین‌آپ بزرگ و متنوع از بازی‌های ویدئویی هستیم. البته با توجه به اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس داریم، ممکن است بتوانیم برخی از این معرفی‌ها را حدس بزنیم؛ برای مثال، اکتیویژن (Activision) می‌تواند از این نمایش برای رونمایی رسمی از بخش تک‌نفره‌ی Call of Duty: Modern Warfare استفاده کند. همچنین ظاهراً شاهد معرفی نسخه‌های جدید Need For Speed و Plants vs. Zombies نیز خواهیم بود.

همان‌طور که می‌دانید، بازی جدید آقای کوجیما (Kojima) یعنی Death Stranding در طی این مراسم نمایش ویژه‌ای خواهد داشت. با این حال ممکن است که شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی برنامه‌های دیگری نیز داشته باشد. از طرف دیگر، حالا می‌دانیم که برنامه‌ی افتتاحیه‌ی Gamescom 2019 میزبان عناوین استودیوهای بازی‌سازی اکس‌باکس نیز خواهد بود. حال باید دید که مایکروسافت قصد دارد تا چه چیزی را در این مراسم به نمایش بگذارد.

نظر شما چیست؟ به نظر شما شاهد نمایش چه بازی‌هایی خواهیم بود؟

منبع متن: gamefa