ساعاتی پیش استودیو Amplify Creations و شرکت Rising Star Games با انتشار تریلری زیبا از تاریخ انتشار بازی اکشن و نقش‌آفرینیِ Decay of Logos رونمایی کردند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، همان‌طور که در تریلر ادامه‌ی خبر مشاهده می‌کنید، این بازی شباهت‌های بسیاری به سری The Legend of Zelda داشته و در بخش‌هایی از آن الهام گرفته است. سبک مبارزات بازی و سختی آن‌ها نیز شباهت‌هایی به سری Dark Souls استودیو From Software داشته و به نظر می‌رسد این سری نیز یکی دیگر از منابع الهام Decay of Logos بوده است.

در این بازی شما باید پس از نابودی دهکده و خانه‌ی خود به دست شوالیه‌های Crimson، در یک ماجراجوییِ مملو از حوادث مختلف به دنبال انتقام باشید. در توضیحات رسمی بازی آمده است:

"در حالی که با دشمنانی قدرت‌مند و نابخشودنی که در قلمرو صلح‌آمیز شما مشغول پرسه‌زدن هستند مبارزه می‌کنید، آرامش را در کنار همراه عرفانیِ خود پیدا کنید. در خرابه‌های باستانی و سیاهچاله‌ها به دنبال جوابی برای علت حمله به خانه‌ی Ada بوده و در محیط بازی به اکتشاف و جستجو بپردازید. "

استودیو Amplify Creations هم‌چنین اعلام کرد که نیرویی تاریک، قدرتمند و حیله‌گر در دنیای بازی وجود دارد که حتی ساکنان خود را نابود و فاسد می‌کند. در زیر می‌توانید با بخشی از ویژگی‌های کلیدی این بازی آشنا شوید.

یک عنوان سوم‌شخص در سبک اکشنِ نقش‌آفرینی که برروی اکتشاف در دنیای بازی تاکید دارد.

مبارزاتی چالش برانگیز با سیستم پاداشی مبتنی بر مبارزات؛ چندین اسلحه نزدیک و دوربرد که شامل کمبوها، جادوهای باستانی و مجموعه‌های خاص خود می‌شوند.

سیستم همراه عرفانی؛ رابطه خود را این همراه بهبود بخشیده تا بتوانید پازل‌های بازی را حل کرده و از رازهای مرموز و شوم آن پرده بردارید.

روایتی عمیق و مبتنی بر راوی که تا دقایق آخرِ بازی شما را مجبور به حدس‌زدن خواهد کرد.

در ادامه می‌توانید تریلر رونمایی و تصاویری متحرک از محیط و مبارزات بازی را مشاهده نمایید.





بازی Decay of Logos در تاریخ 5 شهریور برروی PS4، هفت شهریور برروی Nintendo Switch و 8 شهریور برروی پلتفرم‌های Xbox One و PC عرضه خواهد شد. در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

