تماشا کنید: تصاویر و تریلر جدیدی از عنوان ترسناک روانی Those Who Remain منتشر شد

شرکت Wired Productions و استودیو بازی‌سازی Camel 101 امروز همکاری خود در عرضه عنوان ترسناک روانی Those Who Remain بر روی PlayStation 4 ،Xbox One ،PC و Switch را تایید کردند. به مناسبت اعلام این خبر، تریلر و تصاویر جدیدی از این بازی منتشر شده است که در ادامه می‌توانید تماشا کنید.

Those Who Remain بازیکنان را با شخصیتی به نام ادوارد در سفری به تاریکی‌های درمونت همراه خواهد کرد. درمونت زمانی شهری آرام بود اما اکنون اتفاق‌های مرموز زیادی در آن رخ می‌دهد و شاهد ناپدید شدن افراد زیادی بوده است. ادوارد در این سفر، ناامیدانه تلاش می‌کند که خود را به روشنایی رسانده و به زندگی سابق خود بازگردد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGaming، مدیر عامل Wired Productions آقای لئو زولو در مورد همکاری در عرضه این بازی گفت: "Those Who Remain شما را به چالش خواهد کشید. بازی پر از رمز و راز است و حس تخیل و خیال‌پردازی شما را به معنای واقعی کلمه درگیر خواهد کرد. از پیوستن این بازی و تیم توسعه‌دهنده آن به خانواده Wired خوشحالیم و حضور آنها در Gamescom 2019 را تایید می‌کنیم."

از موسسین Camel 101 یعنی ریکاردو سستیرو نیز افزود: "بیش از حد از همکاری با Wired Productions هیجان زده‌ایم چرا که آنها نیز به اندازه ما به بازی‌ها عشق می‌ورزند. آنها در این سبک (ترسناک روانی) با تجربه هستند و به ما کمک می‌کنند تا دیدگاهمان برای این بازی را بدون کم و کاست با مخاطبان سراسر دنیا به اشتراک بگذاریم و از این بابت به شدت هیجان زده‌ایم.

هنوز تاریخ عرضه Those Who Remain اعلام نشده است اما Wire Productions وعده داده که به زودی این بازی را عرضه خواهد کرد. در ادامه شاهد تصاویر و نمایش جدید این بازی باشید.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

دانلود با کیفیت HD | دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame