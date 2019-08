کمتر از پانزده روز به زمان برگزاری رویداد Gamescom 2019 باقی مانده است. کنفرانسی که بعد از E3 می‌توان آن را بزرگ‌ترین رویداد مربوط به بازی‌های ویدئویی به شمار آورد. این رویداد در کشور آلمان برگزار می‌شود و شرکت‌های بزرگی به مانند مایکروسافت، نینتندو، سونی و اسکوئر انیکس در این رویداد حضور دارند و به […]

کمتر از پانزده روز به زمان برگزاری رویداد Gamescom 2019 باقی مانده است. کنفرانسی که بعد از E3 می‌توان آن را بزرگ‌ترین رویداد مربوط به بازی‌های ویدئویی به شمار آورد. این رویداد در کشور آلمان برگزار می‌شود و شرکت‌های بزرگی به مانند مایکروسافت، نینتندو، سونی و اسکوئر انیکس در این رویداد حضور دارند و به معرفی یا رونمایی از بازی‌های جدید خود خواهند پرداخت. برای کسب جزئیات بیشتر از این رویداد با گیمفا همراه باشید.

رویداد Gamescom 2019، یک تفاوت عمده با سال‌های قبل دارد. در رویداد امسال و یک روز قبل از آغاز مراسم، شاهد افتتاحیه‌ی رویداد Gamescomn 2019 خواهیم بود. افتتاحیه برنامه‌ای است که با اجرای جف کیلی (Geoff Keighley) به صورت زنده پخش می‌شود. به گفته‌ی جف کیلی، در شب افتتاحیه‌ی رویداد Gamescom، شاهد برنامه‌ی هیجان انگیزی خواهیم بود چرا که شرکت‌هایی به مانند سونی، مایکروسافت، اکتیویژن، الکترونیک آرتس، اسکوئر انیکس و بسیاری دیگر از ناشران دیگر به معرفی یا نمایش بازی‌های جدید خود خواهند پرداخت. برنامه‌ی افتتاحیه‌ی رویداد Gamescom 2019 در تاریخ دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ( ۱۹ آگست ۲۰۱۹) راس ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران آغاز می‌شود.

اما از شب افتتاحیه که بگذریم، مراسم Gamescom 2019 از تاریخ سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ( ۲۰ آگست ۲۰۱۹) آغاز می‌شود . البته طی این روز تنها شاهد کنفرانس‌های خبری و ملاقات‌های تجاری خواهیم بود. اما عموم کاربران می‌توانند از تاریخ چهارشنبه ۳۰ مرداد الی شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ ( ۲۱ الی ۲۴ آگست ۲۰۱۹) به سالن برگزاری رویداد Gamescom 2019 و غرفه‌ی شرکت‌های حاضر در این رویداد دسترسی داشته باشند.

شرکت‌های حاضر در رویداد Gamescom 2019

سونی:

معرفی‌ها و نمایش‌های احتمالی: شرکت سونی که تا به حال هیچگاه در رویداد Gamescom حضور نداشته است بنابراین رویداد Gamescom 2019، اولین حضور شرکت سونی در این رویداد خواهد بود. سونی در این رویداد، کنفرانس اختصاصی ندارد و تنها همان طور که جف کیلی نیز اشاره کرد، ممکن است سونی در شب افتتاحیه، تریلر جدیدی از بازی‌ Death Stranding را به نمایش بگذارد. به علاوه این احتمال وجود دارد که طی این رویداد اطلاعات یا جزئیات بیشتری از بازی‌های محبوب و مورد انتظار پلی‌استیشن ۴ یعنی The last of Us Part 2 و Ghost of Tsushima نیز باشیم.

عناوین قابل بازی در رویداد Gamescom 2019: درست است که سونی کنفرانس اختصاصی برگزار نمی‌کند اما در محل برگزاری رویداد Gamescom 2019 یک غرفه‌ی بزرگ در اختیار دارد. با توجه به رابطه‌ی نزدیک اکتویژن و سونی، بازی‌بازان احتمالا قادر خواهند بود تا با حضور در غرفه‌های سونی به تجربه‌ی بازی Call of Duty: Modern Warfare برروی این کنسول بپردازند.

سایر برنامه‌ها : علیرغم معرفی کنسول پلی‌استیشن ۵، بعید است که سونی رویداد Gamescom 2019 را برای رونمایی از این کنسول و انتشار جزئیات بیشتری از این کنسول انتخاب کند. اما همان طور که اشاره کردیم همیشه این احتمال وجود دارد که سونی بازی‌بازان را غافل‌گیر کند.

مایکروسافت:

نمایش گیم‌پلی رو رونمایی از محتویات جدید: مایکروسافت کار خود را در Gamescom 2019 با شب افتتاحیه آغاز خواهد کرد. بنابراین احتمالا در شب افتتاحیه شاهد رونمایی از محتویات جدید Sea of Thieves و نمایش بازی‌های جدید اکس باکس به مانند Gears 5 و Halo Infinite باشیم. اگرچه بعید است اما شاید مایکروسافت طی رویداد Gamescom 2019 اطلاعات و جزئیات بیشتری از کنسول اکس باکس اسکارلت به اشتراک بگذارد.

عناوین قابل بازی در رویداد Gamescom 2019: مایکروسافت در محل برگزاری Gamescom 2019، دارای بیش از ۲۰۰ غرفه خواهد بود که بازی‌بازان می‌توانند با حضور در این غرفه‌ها به تجربه‌ی بازی‌هایی چون Minecraft Dungeons، بخش Horde Mode بازی Gears 5، بازی Bleeding Edge یا حتی بازی‌های دیگر بپردازند و احتمالا این فرصت را خواهند داشت تا برای نخستین بار پروژه‌ی xCloud را آزمایش کنند. به علاوه احتمالا شاهد نمایش بازی‌های ترد پارتی به مانند Borderlands 3 ،Doom Eternal و Ghost Recon: Breakpoint در غرفه‌های اکس باکس خواهیم بود.

سایر برنامه‌ها: مایکروسافت قصد دارد تا طی رویداد Gamescom 2019 و در تاریخ ۲۸ یا ۲۹ شهریور، قسمت جدیدی از برنامه‌ی Inside Xbox را منتشر کند که در جریان این برنامه نیز ممکن است جزئیات بیشتری در رابطه با بازی‌های فرست پارتی اکس باکس به دست آوریم.

در نهایت مایکروسافت در نظر دارد تا در جریان رویداد Gamescom 2019، برنامه‌هایی نظیر تورنمنت، کنفرانس‌های مطبوعاتی، پنل‌های اختصاصی و برنامه‌های دیگری را برگزار کند که حضور در تمام برنامه‌ها برای عموم کاربران رایگان خواهد بود.

برنامه‌ی زمانی کامل مایکروسافت برای حضور در رویداد Gamescom 2019 به شرح زیر است :

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ (۲۰ آگست ۲۰۱۹) – ۱۱:۳۰ صبح الی ۲۱:۳۰ شب. (کنفرانس‌های خبری و ملافات‌های تجاری)

چهار شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ (۲۱ آگست ۲۰۱۹) – ۱۱:۳۰ صبح الی ۲۲:۳۰ شب

پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ (۲۲ آگست ۲۰۱۹) – ۱۱:۳۰ صبح الی ۲۲:۳۰ شب

جمعه اول شهریور ۱۳۹۸ (۲۳ آگست ۲۰۱۹) – ۱۱:۳۰ صبح الی ۲۲:۳۰ شب

شنبه دوم شهریو ۱۳۹۸ (۲۴ آگست ۲۰۱۹) – ۱۱:۳۰ صبح الی ۲۱:۳۰ شب

نینتندو :

طی رویداد Gamescom 2019 نینتندو قصد دارد تا در کنار برگزاری تورنمنت بازی Super Smash Bros و نمایش تریلری جدید از بازی‌های معرفی شده در E3 2019، به بازی‌بازان اجازه دهد تا این بازی‌ها را از نزدیک تجربه کنند. در هر صورت برنامه‌ی شرکت نینتندو برای حضور در رویداد Gamescom 2019 به شرح زیر است:

نمایش گیم‌پلی بازی‌های جدید: از تاریخ (۲۹ مرداد الی ۳۱ مرداد ۱۳۹۸) ۲۰ تا ۲۲ آگست، نینتندو قصد دارد تا سری ویدئوهایی جدید از گیم‌پلی بازی‌های جدید معرفی شده‌ی خود را به نمایش بگذارد. از میان عناوین یاد شده می‌توان به Luigi’s Mansion 3، The Legend of Zelda: Link’s Awakening و بازی The Witcher III: Wild Hunt – Complete Edition اشاره کرد.

عناوین قابل بازی در رویداد Gamescom 2019: به علاوه بازی‌بازانی که در محل برگزاری کنفرانس حضور داشته و از غرفه‌های شرکت نینتندو بازدید می‌کنند، قادر خواهند بود به تجربه‌ی بازی‌های جدید معرفی شده توسط شرکت نینتندو به مانند Luigi’s Mansion 3 و The Legend of Zelda: Link’s Awakening بپردازند که در سال ۲۰۱۹ برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه خواهند شد.

برگزاری مسابقات Supersmash Bros: شرکت نینتندو قصد دارد تا میان بهترین بازی‌بازان مسابقات Smash Ball Team Cup مسابقه‌ای برگزار کند. برندگان این مسابقه به ژاپن خواهند رفت تا در مسابقات جهانی بازی Supersmash Bros شرکت کرده و با تیم منتخب ژاپن به رقابت بپردازند. مسابقات بازی Supersmash Bros طی رویداد Gamescom 2019 به صورت زنده و از طریق کانال توییچ نینتندوی انگلستان پوشش داده می‌شود.

باندای نامکو:

حوضر شرکت باندای نامکو در رویداد Gamescom 2019 از چند جهت حائر اهمیت است. ابتدا اینکه در جریان این رویداد و در غرفه‌های این شرکت بازی‌هایی به مانند ،Code Vein ،Dragon Ball – Kakarot ،Man of Medan و بازی RAD حضور داشته و احتمالا قابل بازی خواهند بود.

در درجه دوم شایعات از این موضوع خبر می‌دهند که بازی جدید استودیوی فرام سافتور نیز در Gamescom 2019 حضور دارد اما تنها به صورت خصوی نمایش داده می‌شود. همین موضوع در ارتباط با بازی Cyberpunk 2077 نیز صدق می‌کند. باندای نامکو وظیفه‌ی انتشاری بازی جدید استودیوی سی‌دی پراجکت در اروپا را به عهده دارد و بر همین اساس بازی Cyberpunk 2077 در پنل شرکت باندای نامکو حضور خواهد داشت. البته لازم به اشاره است که باندای نامکو بازی Cyberpunk 2077 را تنها به صورت خصوصی و پشت درهای بسته‌ به نمایش خواهد گذاشت.

یوبی‌سافت:

اگرچه در جریان رویداد Gamescom 2019 تریلرهای جدیدی از بازی‌های جدید این شرکت به مانند Watchdogs :Legion یا Ghost Recon: Breakpoint منتشر می‌شود و احتمالا جزئیات بیشتری از آن‌ها به دست می‌آوریم، اما یوبی‌سافت در نظر دارد تا در رویداد اختصاصی خود که در تاریخ دوم الی چهارم شهریور ۱۳۹۸ در شهر بیرمنگام انگلستان برگزار می‌شود، به معرفی یا رونمایی از بازی‌های جدید و بزرگ خود بپردازد.

نظر شما در رابطه رویداد Gamescom 2019 چیست، این رویداد را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ نظرات خود در رابطه با این موضوع را حتما با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa