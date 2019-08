Hyper Light Drifter و Mutant Year Zero دو بازی رایگان بعدی فروشگاه اپیک گیمز

Hyper Light Drifter و Mutant Year Zero: Road to Eden به عنوان بازی‌های رایگان بعدی فروشگاه اپیک گیمز (Epic Games) معرفی شدند. شما می‌توانید هر دو بازی Hyper Light Drifter و Mutant Year Zero: Road to Eden را در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۱‌ام مرداد ماه (August 15- 22)، به صورت کاملا رایگان از فروشگاه […]

Hyper Light Drifter و Mutant Year Zero: Road to Eden به عنوان بازی‌های رایگان بعدی فروشگاه اپیک گیمز (Epic Games) معرفی شدند.

شما می‌توانید هر دو بازی Hyper Light Drifter و Mutant Year Zero: Road to Eden را در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۱‌ام مرداد ماه (August 15- 22)، به صورت کاملا رایگان از فروشگاه اپیک گیمز دریافت کنید.

همچنین بازی رایگان این هفته فروشگاه اپیک گیمز (۱۷ تا ۲۴ مرداد)، بازی معمایی GNOG است.

شما می‌توانید نقد و بررسی بازی‌ Hyper Light Drifter از گیمفا و از این نشانی مطالعه کنید. همچنین نقد بازی Mutant Year Zero: Road to Eden از گیمفا در این نشانی قابل دسترس است.

منبع متن: gamefa